Tom Cruise pose pour la première fois depuis 15 ans avec ses deux enfants adoptés avec Nicole Kidman

Pour la première fois depuis 2009, une photographie réunissant Tom Cruise et ses deux enfants Isabella et Connor, adoptés avec Nicole Kidman, a été publiée sur les réseaux.

Un rare cliché. Une photographie montrant Tom Cruise aux côtés de ses deux aînés Isabella et Connor, adoptés avec son ex-épouse Nicole Kidman dans les années 1990, a été repérée ce mardi 7 mai par le magazine Page Six. Cette photographie, réunissant pour la première fois le trio depuis quinze ans a été prise en décembre 2023, note le magazine.

Réalisée à l’occasion d’un match de Hockey et partagée par l'ancien joueur de la NFL Derrick Brooks, elle montre l’interprète de Mission impossible tenant par l’épaule le joueur, tous deux entourés d’une petite foule parmi laquelle figure le fils de l’acteur, Connor, 29 ans, en bas à droite, et sa fille Isabella, 31 ans, au centre, dont on aperçoit le visage derrière l’épaule d’une grande brune aux cheveux longs.

Un cliché rarissime, alors que Tom Cruise est très discret sur sa vie privée et que ses aînés cultivent la carte de la discrétion.

Ce n’est toutefois pas la première fois ces derniers mois que l’acteur est aperçu au côté de son fils, avec qu'il a, au fil des années, été vu à plusieurs reprises. Leur dernière apparition ensemble remontant à juillet 2023.

Une relation toute autre avec sa fille Suri

Alors que Tom Cruise continue de voir ses deux premiers enfants, la situation semble en revanche bien différente avec Suri, fruit de son union avec Katie Holmes, dont il est divorcé depuis 2012 après sept ans de vie commune. L’acteur n’aurait quasiment plus de contact avec sa fille cadette aujourd’hui âgé de 18 ans. La décision de Tom Cruise de se tourner vers la scientologie aurait eu raison de ses liens avec son dernier enfant.

De son côté, Nicole Kidman, qui a par ailleurs eu deux autres enfants avec son mari Keith Urban, Sunday en 2008 puis Faith, en 2010, née par mère porteuse, n’aurait que très peu de contact avec ses deux aînés, ces derniers ayant fait eux aussi le choix de se tourner vers la scientologie, selon Page Six.