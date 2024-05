Jason Momoa : qui est Adria Arjona, sa nouvelle compagne ?

Séparé de Lisa Bonet depuis janvier 2022, Jason Momoa a récemment officialisé sa relation avec la comédienne américaine d’origine portoricaine, Adria Arjona, via son compte Instagram. Le couple se serait rencontré pour la première fois en 2021.

Un nouvel amour. En couple avec Lisa Bonet de 2005 à janvier 2022, et un divorce officialisé début 2024, Jason Momoa n’est plus un cœur à prendre. L’acteur révélé dans la série «Game of Thrones» et dans le rôle d’Aquaman au cinéma vient d’officialiser sa relation avec la comédienne américaine d’origine portoricaine, Adria Arjona, à travers une série de clichés publiés sur son compte Instagram. L’actrice de douze ans sa cadette y apparaît souriante et complice en compagnie de ses amis.

Selon le site américain People, Jason Momoa et Adria Arjona se seraient rencontrés pour la première en 2021 sur le tournage du film «Sweet Girl». La jeune femme de 32 ans a débuté sa carrière en 2014 dans des séries télévisées, avec notamment des apparitions remarquées dans «True Detective» et «Narcos» en 2015. Au cinéma, c’est grâce au film «Pacific Rim Uprising» en 2018 qu’elle parvient à se faire connaître auprès du grand public.

Adria Arjona a enchaîné les rôles après cela, avec «Triple Frontière» en 2019, suivi de «Six Underground» de Michael Bay et «Cuban Network» d’Olivier Assayas la même année. En 2022, elle incarne le personnage de Martine Brancroft dans «Morbius», qui sera un échec critique et commercial. Elle sera prochainement à l’affiche de «Hit Man» de Richard Linklater avec Glen Powell, et vient d’être annoncée au générique de la série «Criminal» attendue sur Prime Video.