Taylor Swift : à quelques heures de son concert parisien, les fans de la superstar américaine survoltés

La chanteuse américaine Taylor Swift se produit à Paris ce jeudi. À quelques heures de son concert, les fans sont déjà en place depuis longtemps et de plus en plus fébriles.

Ambiance effervescente à proximité du stade de La Défense Arena à Nanterre, en très proche banlieue parisienne. Ce jeudi 9 mai, la chanteuse américaine Taylor Swift y donne le premier concert français de sa tournée «The Eras Tour», qui arrive en Europe après avoir sillonné les États-Unis, l’Amérique latine et l’Asie.

Et à quelques heures à peine de l’événement, les swifties – surnom donné aux fans de l’interprète pennsylvanienne – les plus chanceux avaient déjà pu pénétrer dans la salle de concert.

«Je ne peux pas croire que nous y soyons»

«Je suis sur le point de pleurer à cause de problèmes de champagne», ironise sur X (ex-Twitter) l’un d’entre eux, photo à l’appui, visiblement incrédule d’avoir pu entrer rapidement dans le stade transformé en salle de concert et ainsi d’avoir une place de choix, avec une vue dégagée et proche de la scène.

Sur une vidéo postée par un autre internaute, on peut apercevoir un léger mouvement de foule au niveau de l’entrée 60 où plusieurs fans, majoritairement des jeunes femmes, se massent pour obtenir la meilleure place possible. «Ça c’est la France», s’agace une spectatrice, visiblement habituée des concerts de la popstar américaine.

«Je ne peux pas croire que nous y soyons», s’émeut un autre utilisateur de X. Sur la scène déjà installée, un grand écran lumineux comportant l’inscription «Taylor Swift The Eras Tour» sur fond blanc, apposé sur plusieurs centaines de petites photos de l’artiste sur lesquelles ont été appliqués des filtres de couleurs vives.

I'm about to cry with champagne problems#ParisTSTheErasTour

Toujours sur les réseaux sociaux, nombre d’internautes partagent des photos de leur tenue pour le concert de ce soir. Les codes sont marqués : bracelets à messages, cheveux colorées et tenues bariolées de textures et tissus différents… sans oublier les strass et les paillettes.

«C’est le Taylor’s Day», abonde un compte fan de Taylor Swift. Après ce premier concert, la chanteuse américaine en donnera trois autres dans la capitale les 10, 11 et 12 mai. Son dernier passage en France aura lieu à Lyon les 2 et 3 juin pour deux prestations.