Ben Affleck et Jennifer Lopez : le couple serait au bord du divorce

Selon plusieurs rumeurs, Ben Affleck et Jennifer Lopez seraient au bord du divorce. Le comédien de 51 ans aurait déjà quitté le manoir acheté par le couple l’an dernier. Ils n’ont plus été vus ensemble depuis mars.

Clap de fin ? Selon le site américain InTouch, Ben Affleck et Jennifer Lopez auraient atteint le point de non-retour dans leur relation, et se dirigeraient tout droit vers un divorce. «C’est une certitude désormais. C’est fini. Ils se dirigent tout droit vers un divorce – et pour une fois, Ben n’est pas à blâmer», a confié une source. Le comédien de 51 ans aurait déjà quitté le domicile conjugal pour retourner vivre dans la maison dont il est propriétaire dans le quartier de Brentwood, à Los Angeles.

Sans confirmer à 100% la séparation à venir, le site toujours bien informé TMZ confirme que Ben Affleck a repris ses quartiers dans son ancienne demeure, un an après la décision du couple de s’acheter le manoir de leurs rêves pour la modique somme de 60,8 millions de dollars (payé cash, évidemment). Il est précisé que Jennifer Lopez et Ben Affleck n’ont plus été aperçus ensemble depuis le mois de mars. La chanteuse a assisté seule au MET Gala la semaine dernière. Tandis que l’acteur, qui tourne actuellement la suite du film «Mr Wolff», a été photographié en compagnie de son ex-compagne, Jennifer Garner, lors de différents événements impliquant leurs enfants.

Toujours selon InTouch, Ben Affleck ne supporterait plus l’attention médiatique incessante autour de leur couple, que Jennifer Lopez ne cesse d’entretenir, et que lui tente par tous les moyens d’éviter. «Il se concentre sur son travail et ses enfants actuellement. Il a déjà déménagé ses affaires, et ils vont devoir revendre ce manoir qu’ils ont mis deux ans à trouver. Ils s’aimeront toujours, mais elle ne peut pas le contrôler, et il ne peut pas la changer. Il n’y avait aucune chance que ça marche», poursuit la source. Après une relation qui s'est conclue sur l’échec de leurs fiançailles au début des années 2000, Ben Affleck et Jennifer Lopez s’étaient de nouveau mis en couple en 2021, avant de se marier à l’été 2022.