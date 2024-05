Diddy : Cassie brise le silence après la publication de la vidéo montrant le rappeur la frapper dans un hôtel

Cassie a brisé le silence après la diffusion d'une vidéo la montrant en train de se faire battre par le rappeur Diddy. La chanteuse exhorte les gens à «ouvrir leur cœur pour croire les victimes du premier coup».

Une parole poignante. Cassie s'est rendue sur Instagram ce jeudi pour briser le silence après la publication d'une vidéo montrant son ex petit-ami, le rappeur Sean 'Diddy' Combs, entrain de la battre. La chanteuse de 37 ans y exhorte les gens à «ouvrir leur cœur pour croire les victimes du premier coup», après avoir été accusée par la passé d'avoir menti sur les violences dont elle a été la victime.

La vidéo en question, obtenue par CNN, montre le rappeur torse nu avec une serviette enroulée autour de la taille, poursuivant Cassie dans le couloir de l'hôtel InterContinental de Century City avant de l'attraper et de lui donner des coups de pied puis la traînant jusqu'à leur chambre par son sweat à capuche.

Cassie a écrit dans sa déclaration : « Merci pour tout l'amour et le soutien de ma famille, de mes amis, des étrangers et de ceux que je n'ai pas encore rencontrés. L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début. La violence domestique est LE problème. Cela m'a brisé en quelqu'un que je n'aurais jamais pensé devenir. Avec beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui, mais je ne me remettrai jamais de mon passé.»

Des excuses futiles

«Merci à tous ceux qui ont pris le temps de prendre cette affaire au sérieux. Ma seule demande est que TOUT LE MONDE ouvre son cœur aux victimes croyantes du premier coup. Il faut beaucoup de cœur pour dire la vérité dans une situation dans laquelle on était impuissant», ajoute-t-elle.



«Je tends la main à ceux qui vivent encore dans la peur. Contactez vos collaborateurs, ne les coupez pas. Personne ne devrait porter seul ce poids. Ce voyage de guérison est sans fin, mais ce soutien signifie tout pour moi. Merci», conclue-t-elle.

Cassie a affirmé dans un procès réglé depuis que Diddy avait payé 50.000 $ à l’hôtel pour les images de l’attaque. Quand elle est venue demandé la bande, le personnel de sécurité de l'hôtel l'a exhortée à remonter dans un taxi et à se rendre à son appartement, suggérant qu'ils avaient vu les images de sécurité mais avaient décidé de garder le silence.

Le message sur Instagram de Cassie intervient après la publication d'une vidéo par Diddy, en réponse à la diffusion de ses actes violents cette semaine. Le rappeur de 54 ans a déclaré dimanche matin sur Instagram : «J'ai touché le fond, mais je ne trouve aucune excuse, mon comportement dans cette vidéo est inexcusable».

S’exprimant dimanche, l'avocat de Cassie, Meredith Firetog, a déclaré : «La déclaration la plus récente de 'Combs' concerne davantage lui-même que les nombreuses personnes qu'il a blessées. Lorsque Cassie et plusieurs autres femmes se sont manifestées, il a tout nié et a suggéré que ces victimes cherchaient à se faire de l’argent. Le fait qu'il n'ait été obligé de 's'excuser' qu'une fois que ses dénégations répétées se sont révélées fausses montre son désespoir pathétique, et personne ne se laissera influencer par ses paroles fallacieuses», a-t-elle ajouté.

Ce comportement violent sera, il est à espérer, pris en compte dans les enquêtes en cours sur le rappeur. Cette semaine, une ancienne mannequin a déposé plainte contre lui pour violences sexuelles. C’est la sixième femme à poursuivre Diddy en justice en six mois pour ce motif. Il fait par ailleurs l’objet d’une enquête pour trafic sexuel.

Dans une déclaration à DailyMail.com cette semaine, l'avocat de Cassie, Douglas Wigdor, a déclaré : «La vidéo déchirante n'a fait que confirmer davantage le comportement inquiétant et prédateur de M. Combs. Les mots ne peuvent exprimer le courage immense dont Mme Ventura (Cassie, ndlr) a fait preuve en se manifestant pour mettre cela en lumière.»