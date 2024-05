«J'aurais pu mourir en huit mois» : la star de Seinfeld, Michael Richards, révèle son combat contre le cancer de la prostate

Star de la série Seinfeld, Michael Richards révèle qu'il a secrètement lutté contre un cancer de la prostate en 2018 – et qu'il n’y a survécu que grâce à sa décision de subir une intervention chirurgicale.

Dans ses prochains mémoires «Entrances and Exits», qui sortiront le 4 juin aux Etats-Unis, Michael Richards, l’acteur qui jouait Kramer dans la série culte «Seinfeld», revient sur le cancer de la prostate de stade 1 qui lui avait été diagnostiqué en 2018.

«Je pensais ‘eh bien, c'est mon heure. Je suis prêt à partir’, a cette semaine déclaré l’acteur de 75 ans dans une interview publiée ce jeudi 23 mai dans le magazine People, quant à sa première réaction après avoir appris la nouvelle. «Mais ensuite, mon fils m'est venu à l'esprit quelques secondes plus tard et je me suis entendu dire : ‘J’ai un enfant de 9 ans et j'aimerais être là pour lui. Y a-t-il un moyen de vivre un peu plus longtemps ?’»

via GIPHY

Son médecin a recommandé une intervention chirurgicale pour retirer toute la prostate, alors que la biopsie ne semblait pas bonne. «Il fallait le contenir rapidement», dit-il au sujet de son cancer. «J’ai dû subir une opération chirurgicale complète. Si je ne l'avais pas fait, je serais probablement mort en environ huit mois.»