Jennifer Lopez : la chanteuse a interdit toute question concernant Ben Affleck lors de la promotion de son dernier film

Jennifer Lopez ne répondra à aucune question sur sa relation avec Ben Affleck, lors de la promotion de son nouveau film «Atlas».

Un divorce imminent ? Face aux spéculations concernant des problèmes au sein de leur couple, Jennifer Lopez a interdit les questions portant sur son mari Ben Affleck lors de ses interviews promotionnelles pour son nouveau film «Atlas», a indiqué TMZ.

Selon le média, Netflix, plate-forme derrière son nouveau film, a averti les médias couvrant les premières de Los Angeles et de Mexico plus tôt cette semaine, que les questions personnelles ne seraient pas autorisées.

En outre, la chanteuse, qui a foulé les tapis rouges sans son partenaire, n'a pris part qu'à des interviews de groupe en compagnie de ses co-stars Simu Liu et Sterling K. Brown.

La demande est survenue après que des rumeurs de problèmes conjugaux ont émergé ce mois-ci, après deux ans de mariage.

Fiancés pour la deuxième fois en 2022

Toutefois, lors d'une conférence de presse à Mexico mercredi 22 mai, un journaliste a posé des questions à Jennifer Lopez sur les rumeurs de séparation. La star, qui portait son alliance, semblait légèrement tendue en répondant à la question : «Vous pouvez faire mieux que ça».

Jennifer Lopez and Simu Liu call out a reporter for questioning her about her husband, Ben Affleck, during their 'Atlas' press run, saying, "You know better than that." pic.twitter.com/oCzJK9Z1v4 — Entertainment Tonight (@etnow) May 23, 2024

Son partenaire à l'écran Simu Liu a mis en garde les autres journalistes contre ce type de questions en déclarant : «S'il vous plaît, ne venez pas ici avec cette énergie».

Plus tard, le comédien est intervenu pour défendre «J-Lo» une fois de plus : «Jen est productrice de ce film et la raison pour laquelle je suis ici et la raison pour laquelle Sterling était dans ce beau film était parce que Jen s'en soucie. Jen se soucie de choses comme la représentation et la diversité – et c'est une patronne !» a-t-il conclu.

Jennifer Lopez et Ben Affleck auraient renoué en mai 2021, après avoir été ensemble de mi-2002 à début 2004, avant de se fiancer un an plus tard. Le couple s'est marié à Las Vegas le 16 juillet 2022, vingt ans après les premières fiançailles annulées.