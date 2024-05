Millie Bobby Brown mariée ? La star de «Stranger Things» aurait secrètement célébré son union avec le fils de Jon Bon Jovi

Millie Bobby Brown serait une femme mariée. La star de «Stranger Things» aurait célébré en secret son mariage avec Jake, le fils du rocker Jon Bon Jovi.

Le Sun avait récemment rapporté que Millie Bobby Brown et son fiancé le fils du rocker Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, avaient célébré leur mariage lors d'une cérémonie très secrète le week-end dernier, mais qu’ils prévoyaient également une grande cérémonie plus tard cette année.

Si les représentants de l’actrice qui interprète Eleven dans la série «Stranger Things» n'ont pas encore confirmé officiellement la nouvelle du mariage, de nouvelles photos semblent en attester selon TMZ, qui rapporte ce samedi qu’ils ont été aperçus avec de nouvelles bagues à leurs doigts.

Millie Bobby Brown is a married woman -- she reportedly said "I do" to Jon Bon Jovi's son, Jake Bongiovi, in a not just low-key, but at this point, top-secret ceremony.





All we know: https://t.co/lQrj10ihgR pic.twitter.com/pRUy4b0fmA

— TMZ (@TMZ) May 25, 2024