Mort de Johnny Wactor, acteur de la série «General Hospital», tué par balles lors d’une tentative de vol à Los Angeles

Connu pour son rôle dans la série «General Hospital», Johnny Wactor a été abattu par balles ce samedi 25 mai alors qu'il tentait d'empêcher un vol, à l'âge de 37 ans.

Une nouvelle tragique. Johnny Wactor, notamment célèbre pour son rôle de Brando Corbin dans le feuilleton télévisé «General Hospital», a été tué par balle samedi 25 mai à Los Angeles à l’âge de 37 ans, alors qu’il tentait d’arrêter une tentative de vol, a annoncé sa mère, Scarlett Wactor, à TMZ.

D'après les médias américains, l'acteur quittait le bar (où il travaillait pour arrondir ses fins de mois) en compagnie d'une collègue aux alentours de 3h25 du matin samedi, lorsqu'il est tombé sur trois individus en train d'essayer de dérober un pot catalytique d'un véhicule.

La police a déclaré qu'un des trois individus, tous masqués, a tiré sur Johnny Wactor dans la poitrine avant de s'enfuir à bord d'un autre véhicule. Les secours sont arrivés peu de temps après et l'ont transporté dans un hôpital local, où son décès a été constaté. Les suspects sont toujours recherchés et n'ont pas encore été identifiés.

Né en 1986 à Charleston, Johnny Wactor a commencé sa carrière en jouant dans la série «American Wives», avant de faire des apparitions dans d'autres feuilletons, tels qu'«Esprits criminels», «NCIS», «The OA» ou encore «Grey's Anatomy : station 19». Il a également joué dans «Siberia» en 2013.

Mais c'est son rôle de Brando Corbin dans «General Hospital», de 2020 à 2022, qui lui a permis de faire se faire connaître du grand public. La sitcom lui a rendu un vibrant hommage dans une publication sur Instagram le lendemain de son décès.

«Toute la famille de «General Hospital» a le cœur brisé d'apprendre le décès prématuré de Johnny Wactor. Il était vraiment unique en son genre et c'était un plaisir de travailler avec lui chaque jour. Nos pensées et nos prières vont à ses proches pendant cette période difficile», peut-on lire dans le message.

L'actrice Sofia Mattsson, qui incarne Sasha Gilmore dans la série depuis 2018, a commenté la publication en écrivant : «Tu vas tellement nous manquer Johnny. L'un des humains les plus incroyables que j'ai jamais rencontrés».

Parry Shen, une autre co-star de «General Hospital», a publié un souvenir de Johnny Wactor sur X (anciennement Twitter).

Johnny Wactor was a beautiful, beautiful soul. So talented. As you can see from the promo clip, always up for anything. Funny as all heck. Fit as all hell but also loved ice cream and ate all the junk I did as well.





We all were cheated of many years with him. pic.twitter.com/Ca03hAKA4z

— Parry Shen (@parryshen) May 27, 2024