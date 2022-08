Daniel Levi : le chanteur est décédé à l'âge de 60 ans

Daniel Levi, révélé au grand public grâce à son interprétation de Moïse dans la comédie musicale «Les Dix Commandements», est décédé des suites d'un cancer du côlon, a annoncé le site i24NEWS. Il avait 60 ans.

Après s'être longuement battu contre un cancer du côlon, Daniel Levi a perdu la vie ce samedi, à l'âge de 60 ans. Le 4 août, son épouse Sandrine avait posté un message sur la page Instagram officielle du chanteur, en indiquant qu'il avait «plus que jamais besoin de nos prières pour guérir».

En 2019, Daniel Levi avait lui même annoncé souffrir d'un cancer du côlon dans l'émission Show de Luxe sur Voltage. «Je ne marchais plus, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus manger, j'étais tellement perfusé que mes muscles avaient fondu, avait-il notammment expliqué. Révélé au grand public en 2000 dans «Les Dix Commandements», comédie musicale à succès composée par Pascal Obispo, Daniel Levi avait sorti un dernier album solo en 2021, intitulé «Grâce à toi».

Papa d'un quatrième enfant en juillet

Déjà papa de trois enfants nés de précédentes relations, Daniel Levi avait annoncé le 15 juillet avoir accueilli une petite fille avec sa dernière épouse Sandrine. «Je suis heureux de vous annoncer que je suis papa d’une petite fille depuis ce matin. Ravissante. Sa maman se porte bien. Le bébé se porte bien. Je suis extrêmement reconnaissant enfin la providence, le ciel, qui dirige ce monde et fait des miracles», avait-il déclaré. Daniel Levi, qui avait évoqué sa maladie dans l'émission Stars à nu à travers un témoignage bouleversant, avait été opéré en urgence à Marseille en avril dernier.

Sur Instagram, son épouse Sandrine avait indiqué à leurs abonnés que le temps était «compté».