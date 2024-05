Robert De Niro attaque Donald Trump devant le tribunal de New York le qualifiant de «clown» dangereux pour les Etats-Unis et le reste du monde

Robert de Niro était présent ce mardi devant le palais de justice de New York, où le procès de Donald Trump atteignait sa phase finale. L’acteur s’est adressé aux journalistes pour défendre la campagne de Joe Biden. Il a qualifié Donald Trump de clown dangereux pour les Etats-Unis et le monde.

La campagne de Joe Biden a dépêché mardi l'acteur Robert De Niro et deux anciens policiers qui ont défendu le Capitole américain le 6 janvier 2021 pour exprimer la grave menace que l'ancien président Donald Trump représente selon eux pour le pays.

Présenté par Michael Tyler, directeur des communications de la campagne de Joe Biden, et s’adressant aux journalistes, l’acteur oscarisé de 80 ans, qui n’en était pas à sa première critique au vitriol de l’ancien président, a qualifié Donald Trump de «clown» dont la présidence pourrait être dangereuse pour les Américains et le reste du monde. Il a déclaré que les New-Yorkais toléraient autrefois Trump - alors qu’il n’était «qu’un arnaqueur immobilier crasseux se faisant passer pour un gros bonnet» - mais le reconnaissent désormais comme une menace.

«C'est mon quartier, le centre-ville de New York. J'ai grandi ici et je me sens chez moi dans ces rues», a-t-il déclaré, avant de remarquer l'étrangeté de la présence de l’ancien président des Etats-Unis dans une salle d'audience de l'autre côté de la rue - où ses avocats au même moment en train de plaider son acquittement à son procès pénal - «parce qu'il n'a pas sa place dans ma ville», a déclaré la star de «Taxi Driver».

«J’aime cette ville. Je ne veux pas la détruire. Donald Trump veut détruire non seulement la ville, mais aussi le pays, et éventuellement il pourra détruire le monde», a-t-il déclaré. «Si Trump revient à la Maison Blanche, vous pourrez dire adieu à ces libertés que nous tenons tous pour acquises», a-t-il prévenu.

Un «clown» à prendre au sérieux

«Quand Trump s'est présenté en 2016, c'était comme une blague, un bouffon candidat à la présidentielle.» Mais «nous avons oublié les leçons de l'histoire, qui nous montrent que d'autres clowns n'ont pas été pris au sérieux, jusqu'à ce qu'ils deviennent de féroces dictateurs», a-t-il souligné.

«Avec Trump, nous avons une seconde chance, et plus personne ne rigole désormais. Nous avons une occasion unique de l'arrêter en votant contre lui, une fois pour toutes», a insisté l'acteur soulignant encore que «la seule manière de préserver nos libertés et de maintenir notre humanité est de voter pour Joe Biden»

La star, qui a également récemment collaboré à une publicité anti-Trump, a déclaré qu'il avait accepté d’y participer «parce qu'elle montre la violence de Trump et nous rappelle qu'il utilisera la violence contre quiconque fera obstacle à sa mégalomanie et à sa cupidité».

Robert De Niro a aussi qualifié la violence politique de Donald Trump de «violence de lâche». «Pensez-vous que Trump lui-même a déjà donné un coup de poing ou en a pris un ?», a-t-il demandé. «Certainement pas. Il n'a pas de sang sur les mains. Il ordonne à la foule de faire le sale boulot à sa place en faisant une suggestion».

Présents au côté de la star hollywoodienne, deux anciens policiers qui ont défendu le Capitole américain le 6 janvier 2021 – Harry Dunn, malheureux candidat démocrate aux primaires dans la Maryland et Michael Fanone - ont eux aussi pris la parole ce mardi, «pour rappeler aux Américains de quoi Donald Trump est capable et la violence qu'il a déclenchée contre tous les Américains le 6 janvier 2021».