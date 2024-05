Donald Trump contre Stormy Daniels : le procès touche à sa fin, voici les trois scénarios possibles

Le procès de Donald Trump dans l’affaire Stormy Daniels touche à sa fin. Les jurés devraient entamer leur période de délibération dès ce mercredi pour se mettre d’accord ou non sur la culpabilité de l’ancien président.

Six semaines de procès, une vingtaine de témoins, pour un jugement qui se veut historique : le procès de Donald Trump dans l’affaire Stormy Daniels, où il est accusé de falsifications comptables pour éviter un scandale sexuel qui aurait pu lui coûter sa victoire à la présidentielle de 2016, touche à sa fin.

Présent au tribunal de Manhattan mardi pour les plaidoiries finales de son procès, l’ancien président américain, qui a par ailleurs refusé de témoigner au cours des semaines d’audience, a déclaré qu’il s’agissait d’un «jour dangereux pour l’Amérique», et a une nouvelle fois dénoncé ce procès, estimant être victime d’une chasse aux sorcières et d’une instrumentalisation de la justice par ses adversaires politiques démocrates.

Pour rappel, l’ancien président républicain est accusé d’avoir falsifié des documents comptables de la Trump Organization pour dissimuler un paiement de 130.000 dollars à l’ancienne actrice X Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, qui affirmait avoir eu une relation sexuelle avec lui. Cette relation aurait eu lieu en 2006, mais ce paiement occulte serait intervenu quelques temps avant la présidentielle de 2016, par l’intermédiaire de son ancien avocat Michael Cohen, et aurait eu pour but d’étouffer l’affaire pour ne pas nuire à la campagne électorale de Donald Trump.

Après ces dernières plaidoiries, les 12 jurés doivent se retirer pour la délibération. Ils devront se positionner sur les 34 chefs d’inculpation qui pèsent sur Donald Trump, et se mettre d’accord pour le déclarer coupable ou non dans cette affaire. Les 12 jurés doivent se mettre d’accord à l’unanimité pour le verdict, ce qui a rendu les débats et les plaidoiries des procureurs et des avocats de la défense d’autant plus importants.

Dès lors, plusieurs scénarios sont possibles, allant de la condamnation de Donald Trump à son acquittement.

Scénario 1 : Trump reconnu coupable

La loi américaine exige, pour déclarer un accusé coupable au pénal, d’être convaincus au-delà de tout doute raisonnable. Si les 12 jurés se mettent d’accord pour reconnaître Donald Trump coupable des 34 falsifications de documents dont il est accusé, alors l’ancien président américain pourrait se voir infliger une peine de prison, pouvant aller jusqu'à quatre ans. Ce ne sont cependant pas les jurés qui décident de la peine à infliger à l’accusé, mais au procureur de Manhattan.

Il est également possible que les jurés déclarent Donald Trump coupable de certaines falsifications, et l'acquittent pour d'autres, tant qu'ils décident à l'unanimité pour chacun des documents concernés.

Il est toutefois peu probable que Donald Trump finisse derrière les barreaux, puisqu’il aura toujours la possibilité de faire appel en cas de condamnation, ce qui suspendra sa peine de prison. Par ailleurs, s’il est déclaré coupable, il pourra tout de même se présenter à la présidentielle du 5 novembre prochain.

Scénario 2 : Trump acquitté

De la même manière que pour la condamnation, les 12 jurés pourraient se mettre d’accord pour acquitter Donald Trump pour chacune des 34 falsifications dont il est accusé. Il s’agirait alors d’une victoire politique majeure pour le candidat à la présidentielle, qui se servirait de ce verdict pour convaincre ses électeurs de l’illégitimité de toutes les procédures pénales en cours contre lui.

Le 45e président des États-Unis est en effet visé par trois autres procédures pénales, pour son implication dans l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 et pour des tentatives présumées d’ingérence électorale, mais aussi pour la gestion hasardeuse des archives de la Maison blanche.

Scénario 3 : désaccord entre les jurés

Comme l’unanimité des jurés est requise pour le verdict du procès, il suffit que l’un des jurés ne soit pas d’accord pour condamner Donald Trump pour que ce dernier obtienne une victoire, ou en tous cas un sursis.

En effet, en cas d’incapacité des jurés à parvenir à une décision unanime, le Républicain obtiendra un «hung jury», ou «jury suspendu» en français. Cela signifie que le juge en charge de l’affaire devra prononcer l’annulation du procès, et pourrait décider soit de rejuger l’affaire avec un autre jury (ce qui pourrait prendre des mois), soit d’abandonner les poursuites contre Donald Trump.

Si un nouveau procès est organisé, il ne pourrait intervenir qu’après la présidentielle de novembre.