Robert de Niro : furieux de voir son discours aux Gotham Awards tronqué, l’acteur le lit en intégralité

Robert De Niro s'est montré furieux ce lundi soir lorsqu'il est monté sur scène aux Gotham Awards à New York. L'acteur a clamé que le discours qu'il avait préparé avait été censuré.

Ce lundi soir avait lieu la cérémonie des Gotham Awards à New York. Au moment de recevoir le prix «Historical Icon & Creator Tribute» au nom de l’équipe du film «Killers of the Flower Moon», Robert de Niro s’est montré furieux de découvrir que les organisateurs avaient modifié son texte.

Lorsque l’acteur a commencé à lire ses notes entrées dans le prompteur, il a remarqué que des passages avaient été «modifiés» voire «effacés». Passablement énervé, l'interprète de «Raging Bull» a alors décidé de sortir la version écrite de sa poche pour lire son discours en intégralité, tel qu’il l’avait prévu initialement.

«Le début de mon discours a été modifié, découpé, et je n’étais pas au courant. Et je veux le lire», a-t-il déclaré à l'assistance, s’emparant de son téléphone portable pour y lire ses notes. «L’Histoire n’est plus de l’histoire. La vérité n’est plus la vérité et même les faits sont remplacés par des faits alternatifs et motivés par les théories du complot et la laideur», a-t-il commencé.

«En Floride, on enseigne aux jeunes étudiants que les esclaves ont développé des compétences qui pourraient être appliquées à leur bénéfice personnel. L’industrie du divertissement n’est pas à l’abri de cette maladie purulente. Le duc John Wayne a déclaré à propos des Amérindiens : 'Je ne pense pas que nous ayons eu tort de leur retirer ce grand pays. Un grand nombre de personnes avaient besoin de nouvelles terres, et les Indiens essayaient égoïstement de les garder pour eux.'»

Trump en ligne de mire

«Le mensonge est devenu un outil de plus dans l’arsenal du charlatan», a-t-il poursuivi, avant de s’en prendre frontalement à Donald Trump qu’il abhorre et ne manque jamais une occasion de le faire savoir. «L’ancien président nous a menti plus de 30.000 fois au cours de ses quatre années au pouvoir, et il continue au même rythme avec sa campagne actuelle de représailles.» «Avec tous ses mensonges, il ne peut pas cacher son âme», estime la star.

«Il attaque les faibles, détruit les dons de la nature et montre son manque de respect, par exemple en utilisant Pocahontas comme une insulte (surnom que Donald Trump donne à la sénatrice Elizabeth Warren en raison de ses origines amérindiennes, ndlr)».



Robert De Niro a conclu son discours en expliquant qu’il était supposé remercier les Gotham Awards et Apple, qui a produit «Killers of The Flower Moon», mais qu’après avoir été censuré, il n’en ferait finalement rien. «Je n’ai pas envie après ce qu’ils viennent de faire. Comment ont-ils osé, à vrai dire ?», s’est-il indigné.