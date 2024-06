Taylor Swift : une mystérieuse silhouette apparaît au sommet du stade Santiago-Bernabéu lors d'un concert à Madrid, la vidéo devient virale

Les fans de Taylor Swift ont été surpris par une mystérieuse ombre lors d'un concert à Madrid (Espagne), suscitant de nombreuses théories sur son identité.

Le mystère reste entier. Dans une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, une silhouette sombre a été aperçue seule au sommet du stade Santiago-Bernabéu lors d'un concert de Taylor Swift à Madrid (Espagne), dans le cadre de sa tournée «The Eras Tour».

Bien que cette silhouette ressemble à une forme humaine, le mystère persiste quant à la manière dont elle a pu accéder à cette partie du stade, normalement interdite au public.

A mysterious figure was spotted at the top of the stadium during Taylor Swift’s Eras Tour in Madrid.



pic.twitter.com/mypUnZm6fy

— Pop Base (@PopBase) June 6, 2024