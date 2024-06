Charles Spencer : âgé de 60 ans, le frère de la princesse Diana divorce pour la troisième fois

Charles Spencer, le frère cadet de la Princesse Diana, et sa troisième épouse, Karen Villeneuve, sont en instance de divorce, après 13 ans de mariage et un enfant ensemble.

Nouveau tourment pour la famille royale britannique. Lors d'une interview accordée au Daily mail, ce week-end, le frère de la princesse Diana, Charles Spencer, a annoncé son divorce avec sa femme, Karen, après 13 ans de mariage.

«C'est immensément triste. Je veux juste me consacrer à tous mes enfants et à mes petits-enfants, et je souhaite à Karen tout le bonheur dans le futur», a déclaré le Comte Spencer.

D'après les médias britanniques, leur relation se détériorait depuis quelques mois, en particulier depuis que le petit frère de Lady Di a entrepris d'écrire ses mémoires, détaillant les abus physiques et sexuels qu'il a subis au pensionnat dans sa jeunesse. Le couple a finalement annoncé sa séparation au personnel d'Althorp House, la résidence historique des Spencer, en avril dernier.

une famille recomposée

En 2010, le couple s'est rencontré lors d'un rendez-vous à l'aveugle dans un restaurant de Los Angeles. Ils se sont ensuite mariés en juin 2011 dans le domaine d'Althorp, où est enterrée la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en août 1997.

Le couple a eu une fille de 12 ans appelée Charlotte Diana, en hommage à la mère des Princes William et Harry. Charles Spencer a aussi quatre enfants de son premier mariage avec Victoria Lockwood, ainsi que deux enfants de son mariage avec Caroline Freud.

La comtesse Spencer, une philanthrope canadienne, a accueilli deux filles lors de son mariage précédent avec le producteur hollywoodien Mark Gordon, qui est célèbre pour son travail sur «Il faut sauver le soldat Ryan» et «Le lendemain».

Selon des proches, Charles Spencer aurait déjà retrouvé l'amour dans les bras de l'archéologue norvégienne Cat Jarman, qui co-présente son podcast historique «The Rabbit Hole Detectives».