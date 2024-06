Courteney Cox rejoue sa danse avec Bruce Springsteen

Courteney Cox s'amuse de son apparition dans le clip «Dancing in the dark» de Bruce Springsteen dans une hilarante vidéo.

Back to the eighties. Dans une vidéo postée sur TikTok ce week-end, Courteney Cox s’amuse de son apparition dans le clip de la chanson «Dancing in the Dark» de Bruce Springsteen, tourné en 1984, soit une décennie avant que la série «Friends» ne fasse d'elle une star.

«Les années 1980 dansent... dans le noir», a écrit Courteney Cox en légende de sa vidéo. On l'y voit d'abord danser sur le tube de 1984 «Smalltown Boy» de Bronski Beat. L'air mal à l'aise, elle enlève ensuite son sweat pour révéler le t-shirt qu'elle portait dans la vidéo de «Dancing in the Dark» dont on entend alors la mélodie.

Courteney Cox avait 20 ans lorsqu'elle a été sélectionnée par le réalisateur Brian De Palma pour jouer dans le clip. Le tournage avait eu lieu lors du concert d'ouverture de la tournée «Born in the USA», à Saint Paul dans le Minnesota.



«C’était un concert complet et nous avons fait la chanson deux fois de suite», a récemment confié l’actrice à OffCamera, révélant avoir été extrêmement intimidée à l’idée de danser devant 30.000 personnes.



«Bruce Springsteen est tellement génial... Mon dieu, il est incroyable. J'adore cette chanson. Je suis un peu gênée quand je visionne ce clip car avez-vous vu la façon dont je danse ? C'était pathétique. Je ne suis pas une mauvaise danseuse mais c'était si horrible, j'étais nerveuse, avait-elle déjà révélé en 2022 au micro de Howard Stern.

Concernant son audition, l'actrice avait poursuivi : «Je pensais être au mauvais endroit (...) Je suis entrée dans le bureau de Brian De Palma. Il a mis la musique et m'a dit 'Danse !'. Et j'ai pensé 'Maintenant ? Tout de suite ? En face de vous ? Juste nous deux ?' Je pense que c'est pour ça que j'ai été choisie. Je pense que c'était ce qu'ils voulaient. Une fan qui n'arrivait pas à y croire».