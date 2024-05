La fille d’Angelina Jolie et Brad Pitt, Vivienne, efface à son tour le nom de son père

Après sa sœur Zahara qui a récemment changé son nom de famille à l’Université, la benjamine d’Angelina Jolie et de Brad Pitt, Vivienne, a également renoncé au patronyme de son père.

Un cap franchi. Assistante et coproductrice de la comédie musicale «The Outsiders» à Broadway, dont sa mère Angelina Jolie est la principale productrice, Vivienne est créditée sous le nom de «Vivienne Jolie» au lieu de « Vivienne Jolie-Pitt» sur le livret du spectacle, qui présente le casting et l’équipe technique.

On ignore encore si Vivienne a légalement changé de nom, mais sa sœur aînée Zahara s'est également présentée, en novembre dernier, sous le nom de «Zahara Marley Jolie» lorsqu'elle a rejoint l'association Alpha Kappa Alpha sorority de son université, le Spelman College. Pour mémoire, le collectif Alpha Kappa Alpha valorise le rôle des femmes afro-américaines dans la société et compte notamment parmi ses membres Kamala Harris ou encore Michelle Obama.

Zahara Marley Jolie, the daughter of Angelina Jolie & Brad Pitt, just crossed Alpha Kappa Alpha at Spelman College pic.twitter.com/vhJ2RAYzw6 — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 16, 2023

Un divorce conflictuel

Les changements de nom des deux filles de l'ancien couple hollywoodien sont survenus après des tensions persistantes entre Brad Pitt et ses enfants, depuis la demande de divorce et de garde exclusive d'Angelina Jolie en 2016.

En 2020, leur fils Pax avait quant à lui qualifié son père de «c***** de classe mondiale» et de «personne méprisable» dans un message virulent publié en story Instagram.

Brangelina’s adopted son Pax calls Pitt 'terrible' dad - https://t.co/DfB7bJtcRO pic.twitter.com/RFKtQeBrGR — Islamabad Insider (@IslooInsider) November 22, 2023

Angelina Jolie a allégué que son ex-mari avait été violent envers elle bien avant l'incident dans un avion, à la fin de l'été 2016, conduisant à la demande de divorce.

En plus de Vivienne, Zahara, et Pax, Angelina Jolie et Brad Pitt sont également les parents de Maddox, Shiloh, et le frère jumeau de Vivienne, Knox.