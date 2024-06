Jeremy Renner : l'acteur avoue ne plus avoir la même énergie pour incarner certains rôles depuis son accident

Invité du podcast américain Smartless, Jeremy Renner a expliqué ne plus avoir assez d’énergie pour incarner des personnages «complexes», en raison de son investissement personnel dans sa rééducation depuis son tragique accident avec sa déneigeuse.

Un changement de perspective. En janvier 2023, Jeremy Renner a frôlé la mort après avoir été écrasé par sa déneigeuse de plusieurs tonnes. Il aura fallu des mois de rééducation à l’acteur de 53 ans pour réussir à se remettre sur pied, au prix d’un investissement physique et moral de chaque instant. Au micro du podcast américain Smartless, Jeremy Renner a avoué que cette épreuve personnelle l’empêchait d’accepter des rôles «complexes», en raison du manque d’énergie qu’il ressent après autant d’efforts déployés pour retrouver une vie normale.

«Je n’ai plus l’énergie pour ça. Je dois mettre tellement d’énergie dans ma réalité, celle de ce corps, et tout le reste. Je ne peux pas faire la comédie comme si de rien n’était à l’heure actuelle. Parce qu’il me faut beaucoup de temps pour arriver chaque jour au point où je parviens à avoir une pensée positive. Pour être à même de progresser, et de continuer à évoluer», explique-t-il.

Dépasser cette barrière

Jeremy Renner avoue que cet accident a été particulièrement exigeant physiquement et mentalement pour lui, et que cela rend difficile le fait de reprendre son activité professionnelle, qui consiste à jouer la comédie. «J’essaie encore de vivre avec cette réalité. J’essaie juste de vivre en fait. Donc ça a été une véritable épreuve pour moi de revenir. Cela a été très difficile mentalement de dépasser cette barrière», dit-il. «Et je continue d’avoir des difficultés aujourd’hui, dans le sens où ce n’est pas facile de prendre tout cela au sérieux», ajoute-t-il.

Le comédien précise qu’il n’a pas été trop compliqué de reprendre le rôle de Mike McLusky pour le tournage de la saison 3 de «Mayor of Kingstown», parce qu’il connaissait parfaitement la partition, et qu’il s’est senti capable de se glisser à nouveau dans la peau de ce personnage. Il reconnaît toutefois ne pas être en mesure d'envisager un rôle plus complexe pour le moment, comme «incarner Dahmer, ou un rôle très éloigné de moi». À noter que Jeremy Renner a été annoncé au générique du troisième volet de «À couteaux tirés», ce qui marquera sa première apparition dans un film depuis son accident.