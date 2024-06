Justin Timberlake : Jessica Biel supporte publiquement son époux après son arrestation

L'actrice Jessica Biel a assisté au concert de son époux, Justin Timberlake, à New York, mardi.

Un soutien indéfectible. Alors que Justin Timberlake a été arrêté la semaine dernière pour conduite en état d’ébriété, le couple fait front commun. Jessica Biel a en effet assisté mardi soir à New York au concert de Justin Timberlake, au Madison Square Garden, rapporte la presse américaine. Il s’agit de la première apparition publique de l’actrice auprès de son mari depuis l’arrestation du chanteur le 18 juin dernier.

Et sa présence parmi les milliers de spectateurs n’est pas passée inaperçue. Elle a a été immortalisée dans une séquence vidéo notamment relayée par le Daily Mail, où l’actrice et épouse du chanteur depuis 2012 et mère de ses deux enfants, y est vue en train de danser durant le concert.

La semaine dernière, une source citée par le magazine People avait fait savoir que Jessica Biel n’était «pas contente», soulignant cependant «elle sera toujours à ses côtés».

Justin Timberlake, 43 ans, doit comparaître devant la justice le 26 juillet prochain.