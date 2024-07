Diddy : la journée honorifique consacrée au rappeur annulée à Miami Beach après la vidéo de son agression sur son ex Cassie

Diddy a été retiré du calendrier de la ville de Miami Beach (États-Unis), après l'annulation de la «Journée Sean Diddy Combs».

La situation ne cesse de se détériorer. La ville de Miami Beach (États-Unis) a décidé de révoquer la «Journée Sean Diddy Combs» le mercredi 26 juin, a rapporté le Miami Herald.

«Après réflexion, le maire et la Commission de la ville ont déterminé que la reconnaissance du 13 octobre 2016 comme «Sean Diddy Combs Day» n'est plus en harmonie avec les valeurs de la ville en matière de sécurité, de bien-être de la communauté et de respect, et souhaitent annuler la proclamation», est-il indiqué dans un communiqué.

La journée avait été instaurée par l'ancien maire, Philip Levine, pour honorer le célèbre résident de Miami Beach, qui a des liens avec la ville depuis les années 2000, incluant des apparitions en boîtes de nuit, des fêtes prestigieuses et le lancement de son réseau câblé pour donner une voix aux Afro-Américains et aux artistes noirs à travers le monde, REVOLT.

Diddy a rendu la clé de la ville de New York

Les commissaires ont unanimement pris cette décision à la suite d'une série de procès liés à des accusations d'agression sexuelle et à une enquête fédérale sur des allégations de trafic sexuel.

La controverse s'est intensifiée le mois dernier lorsque CNN a publié une vidéo de surveillance datant de 2016, montrant le magnat du hip-hop en train d'agresser son ex-petite amie, la chanteuse Cassie Ventura, dans un couloir d'hôtel à Las Vegas (États-Unis).

Après la diffusion des images, Diddy a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses, déclarant : «Il est difficile de réfléchir aux moments les plus sombres de sa vie, mais il faut parfois le faire. J'étais dans un sale état. Je veux dire que j'ai touché le fond, mais je n'ai pas d'excuses. Mon comportement dans cette vidéo est inexcusable. J'assume l'entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. Je suis dégoûté».

Le mois dernier, le maire de New York, Eric Adams, a également remisé la clé honorifique de la ville dédiée au directeur de label en disgrâce.