«Les gens m’en veulent pour ça» : Sharon Stone estime que Kevin Spacey «devrait être autorisé à revenir» à Hollywood

Sharon Stone a affirmé son soutien à Kevin Spacey malgré les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle portées contre l'acteur depuis 2017.

Une prise de position assumée. Dans une interview accordée au site américain The Hollywood Reporter, publiée ce mardi 9 juillet, Sharon Stone a une nouvelle fois pris la défense de Kevin Spacey, visé par de nombreuses accusations de harcèlement et d'agression sexuelle de plusieurs hommes.

«Les gens m’en veulent pour ça. J’ai dit qu’après avoir suivi une thérapie pendant sept ans, sans avoir été autorisé à travailler, après avoir perdu sa maison, après avoir tout perdu, il devrait être autorisé à revenir», a confié la comédienne.

Après avoir déclaré dans une lettre adressée au Telegraph, en mai dernier, être impatiente de «revoir Kevin au travail», la star de «Basic Instinct» a maintenu ses propos, soulignant qu'«il a tendu la main à tous ceux qu'il a offensés et leur a dit qu'il était désolé». «Kevin a attrapé des gens par les parties génitales. Beaucoup de gens. Mais personne n'a [publiquement dit] qu'il les avait violés ou forcés à avoir des relations sexuelles», a-t-elle ajouté.

Depuis 2017, une douzaine d'hommes ont accusé la vedette de la série «House of Cards» d'agression sexuelle. Cependant, les accusations criminelles distinctes aux États-Unis ont été abandonnées entre 2018 et 2019. En 2022, Kevin Spacey a été déclaré non coupable lors d'un procès civil à New York.

Acquitté en juillet 2023

De plus, alors que quatre hommes l'avaient accusé d'agressions sexuelles survenues entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004, pendant son mandat à la tête du théâtre londonien Old Vic, l'acteur a été acquitté des neuf charges retenues contre lui, le 26 juillet 2023.

«Mais il y a tellement de haine envers lui parce que dans son cas, c'était un homme sur un autre homme. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de revenir. Parce qu'il a offensé des hommes. Mais puis-je vous dire combien d'hommes ont attrapé mes parties génitales au cours de ma vie ? Bien plus que Kevin Spacey n'a attrapé les parties génitales d'hommes. Et aucun d'entre eux ne s'est jamais excusé auprès de moi», a-t-elle expliqué.

Actuellement, Kevin Spacey fait face à une autre poursuite par un homme devant le tribunal de Londres, qui l'accuse d'une agression sexuelle datant de 2008. Une accusation une nouvelle fois niée en bloc par l'artiste.