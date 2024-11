Brad Pitt : l'acteur sommé de présenter des documents sur ses violences présumées contre Angelina Jolie et leurs enfants

Angelina Jolie a fait un grand pas en avant dans sa bataille contre Brad Pitt concernant leur domaine viticole français, en l'obligeant à remettre des documents et communications liés aux accusations de violences à son rencontre et envers leurs enfants.

Un dénouement à venir ? En plein litige autour de leur domaine viticole, le Château Miraval, Brad Pitt a été sommé par un juge de fournir des documents et communications liés aux accusations de violences domestiques portées par Angelina Jolie. Selon l'avocat de l'actrice, Paul Murphy, ces éléments pourraient prouver que Pitt a tenté de dissimuler «des abus, des mensonges aux autorités et des années de dissimulation».

«Elle n’a jamais porté plainte, elle a quitté tous leurs biens et c’est elle qui a essayé de lui vendre l’entreprise en premier lieu. À ce jour, M. Pitt n’a jamais été tenu responsable de ses actes et a toujours contrôlé Miraval et le domaine viticole, mais il exige toujours plus. Elle veut que cela se termine, les enfants veulent que cela se termine, et M. Pitt devrait se concentrer sur la guérison de leur famille, et non sur des poursuites judiciaires», a-t-il poursuivi, ajoutant que sa cliente était prête à défendre ses droits si nécessaire.

Une affaire partiellement terminée

En réponse, une source proche de Brad Pitt a indiqué en exclusivité à Us Weekly, mardi 26 novembre, que la décision était «en grande partie non pertinente car il a déjà fourni une quantité substantielle de documents». La juge Lia Martin a toutefois approuvé la demande des avocats de l'actrice, qui soutient que son ex-mari aurait cherché à la contraindre à signer un accord de non-divulgation (NDA) afin de l'empêcher d'évoquer les abus présumés, faisant référence à un incident survenu lors d'un vol en 2016 qui aurait précipité leur séparation, en contrepartie de l'achat de ses parties du domaine. Brad Pitt a été blanchi des accusations de maltraitance par les services de protection de l'enfance.

Le conflit autour du Château Miraval remonte à 2022, lorsque l'acteur a poursuivi la mère de ses enfants pour avoir vendu illégalement ses parts sans son consentement, en violation présumée d'un accord mutuel.