«Espérons qu'il n'y en aura pas un» : Angelina Jolie souhaite qu’aucun biopic ne soit réalisé sur sa vie

Angelina Jolie a confié dans une interview qu'elle n'imaginait pas qu'on veuille porter sa vie sur grand écran.

Après avoir incarné quelques personnages célèbres tout au long de sa carrière, Angelina Jolie a exclu la possibilité de voir un jour un film biographique sur sa vie, comme elle l’a confié au Sunday Times.

Interrogée sur un éventuel biopic, la comédienne a répondu sans hésiter : «C'est la question la plus folle. Quand vous êtes une personne publique et que vous jouez [quelqu'un d'autre], vous êtes consciente du fait que vous détesteriez que quelqu'un interprète votre vie ou pense la comprendre. Espérons qu'il n'y en aura pas une concernant ma vie».

Dans la peau de la Callas

Au fil des ans, Angelina Jolie a incarné plusieurs figures emblématiques à l’écran, comme le mannequin Gia Carangi dans «Gia» (1998) ou la journaliste Mariane Pearl dans «A Mighty Heart» (2007). Elle est actuellement pressentie pour une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice pour son interprétation dans «Maria», un film qui retrace les derniers jours de la légendaire Maria Callas, chanteuse d’opéra gréco-américaine, avant sa mort d’une crise cardiaque en 1977.

La star a notamment confié à Variety que chanter de l’opéra pour ce rôle l’avait aidée à explorer ses propres émotions. «Cela fait surgir certaines émotions que vous n'avez peut-être pas voulu affronter, et il n'y a aucun moyen de chanter à pleine voix et avec toute votre émotion sans affronter vos sentiments et vos limites» a-t-elle expliqué.

«Maria» sortira au cinéma en France le 12 février prochain.