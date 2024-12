«Je m'excuse si certaines personnes l'ont mal pris» : jugé trop démonstratif, Marc Lavoine évoque sa relation avec Adriana Karembeu

Marc Lavoine était l’invité de Nathalie Lévy dans «En Aparté» sur Canal+ mardi 3 décembre. Le chanteur y a notamment évoqué sa relation amoureuse avec Adriana Karembeu et a présenté ses excuses à ceux qui le trouvent trop démonstratif en public.

En septembre dernier, les baisers enflammés de Marc Lavoine et Adriana Karembeu sur le tapis rouge du Concerto pour la paix d’Omar Harfouch avaient suscité beaucoup de commentaires.

A propos de sa relation naissante, qui l’a fait se sentir comme un adolescent, a-t-il expliqué, le chanteur a déclaré lors de sa venue dans l’émission «En Aparté» ce mardi sur Canal+ : «Ça m’est tombé dessus, oui ! C’est comme ça, c’est plutôt heureux. Je suis très heureux.»

Aux auteurs de commentaires désobligeants publiés sur les réseaux sociaux après la vidéo de lui embrassant sa compagne lors de l’officialisation de leur idylle, il a déclaré : «Je m’en excuse si certaines personnes l’ont mal prise, cette façon de ne pas pouvoir contenir son bonheur. Je suis un peu comme un enfant qui découvre quelque chose d’improbable. Je dis bien improbable.»

Plus la vidéo avance, plus j'ai l'impression qu'Adriana Karembeu se dit qu'elle a fait une grosse connerie en se mettant avec Marc Lavoine et qu'elle veut téléphoner à Michel Cymes pour la sortir de là.pic.twitter.com/zpnv36SQCF

— Gilles Pignon (@Gilles_Pignon) September 19, 2024