«Ça ne se présente pas très bien» : Brad Pitt souhaite que ses jumeaux soient avec lui et sa compagne pour son 61e anniversaire

Brad Pitt tente de se rapprocher de ses enfants, les suppliant de célébrer ses 61 ans avec lui et sa compagne, le 18 décembre prochain.

Un premier pas. Alors que les six enfants d'Angelina Jolie et Brad Pitt sont régulièrement photographiés aux côtés de leur mère et collaborent même avec elle sur ses projets depuis leur divorce, plusieurs d’entre eux ont pris leurs distances avec leur père. Une situation que le comédien a du mal à accepter. Selon le Daily Mail, l’acteur aurait même «supplié» deux de ses enfants de passer une journée spéciale avec lui et sa compagne, Ines de Ramon, pour son 61e anniversaire.

«Brad aime ses enfants et cela signifierait beaucoup pour lui qu'ils passent leur journée spéciale avec lui. Mais pour l'instant, ça ne se présente pas très bien. Certains enfants lui parlent encore, d'autres non. C'est très compliqué», a déclaré une source au média.

La proximité géographique n’est pas un obstacle, puisque les deux ex-stars hollywoodiennes vivent à quelques kilomètres l’un de l’autre dans la région de Los Angeles.

Le couple en litige judiciaire

Cependant, Maddox (23 ans) et Pax (21 ans) ne seraient plus en contact avec leur père, tandis que Shiloh (18 ans) a même décidé de retirer le nom Pitt de son patronyme. Zahara (19 ans) n’utiliserait pas non plus le nom de famille de son père. Seuls les jumeaux Knox et Vivienne (16 ans) semblent encore entretenir une relation avec l’acteur, bien qu’ils n’aient pas été vus publiquement avec lui depuis plusieurs années.

La source a également indiqué que si ses enfants refusent de le voir, Brad Pitt envisagerait de partir en voyage avec sa conjointe, cadre dans une entreprise de bijouterie.

Angelina Jolie, qui a demandé le divorce en 2016, avait accusé Brad Pitt d’avoir été violent envers elle et les enfants lors d’un vol vers les États-Unis. Depuis, les ex-époux sont toujours en conflit concernant leur domaine viticole, le Château Miraval.