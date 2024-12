Barry Keoghan affirme que lui et sa famille sont victimes de harcèlement depuis les rumeurs de rupture avec Sabrina Carpenter

Dans une longue déclaration postée sur Instagram, l’acteur Barry Keoghan pousse un énorme coup de gueule contre les personnes qui, depuis sa rupture supposée avec la chanteuse Sabrina Carpenter, le harcèlent en ligne et jusque devant les portes de ses proches.

Trop, c’est trop. Barry Keoghan a décidé de prendre la parole pour demander à ses harceleurs de le traiter lui et sa famille avec plus de respect. L'acteur de «Saltburn» a publié vendredi dernier un message sur les réseaux sociaux après avoir supprimé la plupart de ses comptes, soulignant que la réaction des fans de la chanteuse Sabrina Carpenter qui l’accusent d’infidélité était allée bien trop loin.

La star irlandaise affirme que des gens sont allés jusqu’à s’asseoir devant les maisons de sa grand-mère et de son fils de deux ans, depuis les rumeurs de sa rupture avec la chanteuse, allant jusqu'à frapper à la porte. «Mon nom a été traîné dans la boue sur Internet d’une manière à laquelle je ne réponds généralement pas. Je dois réagir maintenant parce que nous en arrivons à un point où les limites sont trop franchies», a écrit l’acteur.

Il note que certains commentaires publiés en ligne, qui visent son apparence, son caractère et son enfance difficile, sont également inacceptables. La star avait par le passé ouvertement évoqué sa jeunesse difficile, dont la mort de sa mère après avoir lutté contre la toxicomanie. Il accuse ses détracteurs de mettre ce douloureux passé en lumière pour le salir.

Protéger son fils

Il trouve révoltant les messages haineux qui circulent à son encontre. «Des mensonges, de la haine, des commentaires dégoûtants sur mon apparence, mon caractère, la façon dont je suis en tant que parent et toutes les autres choses inhumaines que vous pouvez imaginer», a-t-il énuméré. «Ils traînent mon nom dans la boue et tout ce pour quoi j'ai travaillé extrêmement dur et que je représente. Ils parlent de la façon dont j'ai grandi, et ils traînent aussi ma chère mère dans tout ça», regrette-t-il.

Please be respectful



x pic.twitter.com/N03eHAIbC8 — Barry Keoghan (@BarryKeoghan) December 7, 2024

Il s’inquiète du traumatisme que cela pourra entraîner chez son fils, quand ce dernier sera assez grand pour lire ces commentaires. «Chaque jour, je travaille plus dur pour me dépasser à tous les niveaux afin d’être la personne la plus saine et la plus forte pour ce garçon (son fils, ndlr)», a-t-il poursuivi. «Je veux lui offrir des opportunités d’apprendre, d’échouer et de grandir. Je veux qu’il puisse admirer son père, qu’il ait une confiance totale en moi et qu’il sache que je le soutiendrai quoi qu’il arrive. Je veux que vous vous souveniez qu’il pourra lire TOUT cela sur son père quand il sera plus grand. S’il vous plaît, soyez respectueux envers tout le monde», a-t-il prié ses harceleurs.

Ce n’est pas la première fois que Barry Keoghan dénonce les trolls en ligne. S’exprimant pour le podcast de Louis Theroux en novembre dernier, il avait déclaré : «Les gens adorent utiliser mon fils comme une munition ou autre. (…) Plus j’ai reçu d’attention ces derniers temps et plus je suis devenu public, moins j’ai publié sur mon enfant, car je ne pense pas qu’il soit juste de mettre mon enfant en ligne.» Il a expliqué que l'absence de son fils sur les réseaux sociaux signifiait pour certaines personnes qu’il était «un père absent, merdique, mauvais payeur et d'autres choses dégoûtantes que je ne répéterai même pas. Rien que l'audace de certaines personnes, mec, ça me rend malade et furieux.»

Le déferlement de haine a pris de nouvelles proportions quand la presse people américaine a annoncé la semaine dernière que Barry Keoghan et Sabrina Carpenter avaient rompu après un an de relation.

Une influenceuse victime de harcèlement

Certains fans de la chanteuse l’ont dès lors accusé avec virulence de l’avoir trompée avec une influenceuse. Cette dernière, Breckie Hill, a répondu ce week-end aux rumeurs «folles», assurant n’avoir même «jamais rencontré cet homme». «Pour le dire simplement pour vous tous, non, je n'ai pas eu de relation avec Barry. Je n'ai même jamais rencontré cet homme de ma vie. La seule fois où je l'ai vu, c'était sur mon écran de télévision en regardant 'Saltburn'», a-t-elle déclaré dans une vidéo sur son TikTok.

Victime elle aussi de harcèlement de la part des fans de Sabrina Carpenter, elle a ajouté : «Ayant été trompée dans plusieurs relations, je ne voudrais jamais ruiner une relation ou faire subir cette douleur à une fille. Jamais. Jamais», a-t-elle assuré.

Elle a poursuivi en ajoutant : «Maintenant que tout cela a été dit, je voulais juste dire que je n'ai jamais traversé une période pire de ma vie», notant que depuis les rumeurs de rupture entre Barry Keoghan et Sabrina Carpenter, on lui «disait constamment les pires choses imaginables».