«Je ne ferais jamais ça» : Serena Williams dément avoir voulu vexer son ex-compagnon Drake lors de sa participation au spectacle du Super Bowl de Kendrick Lamar, rival du rappeur

Serena Williams a réagi aux rumeurs suggérant que sa présence au Super Bowl 2025, au côté de son ami de longue date Kendrick Lamar, visait à piquer son ex-petit ami Drake, rival du rappeur.

En février dernier, la championne de tennis Serena Williams a fait une apparition surprise lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl de Kendrick Lamar, également originaire de Compton, pendant l'interprétation du titre «Not Like Us», dirigé contre son rival Drake. Pour beaucoup, sa présence était perçue comme une pique directe au musicien canadien, avec qui elle avait eu une brève relation en 2015.

Cependant, l'athlète a nié ces allégations dans une interview accordée au magazine Time, qui l'a nommée parmi les 100 personnes les plus influentes de 2025.

«Absolument pas. Je ne ferais jamais ça. Et c'est triste que quelqu'un puisse penser cela. Je comprends qu'ils aient pu le faire. Évidemment, je peux le comprendre. Mais ça n'est absolument pas le cas», a-t-elle déclaré.

Serena Williams robiąca crip walk hahahahaha pic.twitter.com/sNd01WR07c — Eryk Chmielewski (@e_chmielewskii) February 10, 2025

Un couple officieux

À propos de Drake, la sportive a ajouté : «Je n'ai jamais ressenti de sentiments négatifs à son égard. Nous nous connaissons depuis tant d'années».

Les premières rumeurs d'une relation entre le musicien et Serena Williams ont émergé en 2011. Cependant, elles se sont intensifiées en 2015 après que le couple a été aperçu en train de s'embrasser dans un restaurant, suite à la victoire de la joueuse au tournoi WTA.

Bien qu'ils n'aient jamais officialisé leur relation, le rappeur a évoqué son ex-petite amie dans sa chanson «Too Good», issue de son opus «Views» (2016). En outre, il avait confirmé que le morceau parlait effectivement d'elle à sa mère, Sandi Graham, lors d'un entretien vidéo dévoilé l'année dernière.

«Je connais très bien Serena, je sais qu'elle comprendra parfaitement, mais aussi qu'elle ne me détestera pas pour ça, car c'est léger», avait-il précisé à l'époque.

Lors de son interview avec Time, la tenniswoman est également revenue sur ses pas de «crip-walk», une danse née sur la côte Ouest et issue de la première génération des Crips, un gang de Los Angeles. «Je me suis dit : "Attends, quoi, tu me demandes ça ?" Soyons honnêtes, je ne suis pas Taylor Swift. J'aurais plus de chances d'être quarterback au Super Bowl que de danser», a-t-elle confié.

Une danse polémique

Après sa performance, la Commission fédérale des communications (FCC) a reçu 125 plaintes, selon Time. Parmi celles-ci, une l'accusait notamment de «promouvoir l'affiliation à un gang» avec son caméo. «Je ne sais pas si je le regrette ou non. Je n'ai pas la réponse à cette question», a confessé l'athlète au journaliste.

Cependant, elle a trouvé «hilarant» les critiques de Stephen A. Smith, présentateur sur la chaîne de télévision sportive américaine ESPN. Il avait notamment affirmé dans l'émission «First Take» que s'il était marié à elle, il divorcerait pendant la mi-temps. «Il a le droit d'avoir son opinion personnelle. Mais avez-vous vu la remarque de mon mari ? Elle était tellement éloquente», a-t-elle réagi.

Stephen A. Smith does not have what it takes to be Serena Williams’ man. pic.twitter.com/3KmIqBK3yr — E! News (@enews) February 11, 2025

Son mari, Alexis Ohanian, avait répondu à l'animateur sur les réseaux sociaux en rappelant que Serena Williams avait été critiquée pour cette danse aux Jeux olympiques de Londres en 2012, après sa victoire face à Maria Sharapova.

Serena Williams sister was killed by a south side Compton crip.



Every time she ‘crip walks,’ she does so on her sister’s grave.



What a fucking moron. pic.twitter.com/8RIIPUnRSL — Amiri King (@AmiriKing) February 13, 2025

En outre, il a partagé un extrait vidéo des joueurs victorieux de l'équipe de Philadelphie dansant sur le titre «Not Like Us» dans les vestiaires du Super Bowl. «C'est plus important que la musique», avait-il écrit.

Serena Williams, qui a révélé avoir pris deux shots de tequila avant de faire son apparition, a partagé la scène avec quelques invités de Kendrick Lamar, dont SZA et Samuel L. Jackson.