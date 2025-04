«Les gens ne savent vraiment rien de moi» : le fils de Robert De Niro annonce être une femme transgenre

Quelques semaines après une rare apparition publique au côté de son père, Robert De Niro, son fils Aaron a annoncé publiquement sa transition en tant que femme transgenre.

Dans sa toute première interview, accordée au média Them, publiée mardi 29 avril, le fils du célèbre Robert De Niro s'est ouvert sur son coming out en tant que femme transgenre. Celle qui est désormais prénommée Airyn, a partagé son expérience personnelle de transition.

Selon elle, des clichés relayés par les tabloïds d'elle lors d'une visite à son père – où elle arborait des dreadlocks inspirées par la coiffure d’Halle Bailey dans «La Petite Sirène» – l’ont privée de la possibilité de révéler elle-même sa nouvelle identité. «Non seulement [les médias] ont obtenu des informations erronées à mon sujet… Ils m’ont simplement rappelé que les gens ne savent vraiment rien de moi», a-t-elle déclaré.

Une thérapie hormonale

Bien qu'elle ait une apparence féminine depuis le collège, la jeune femme de 29 ans n’a entamé une thérapie hormonale qu’en novembre dernier. «Les femmes transgenres sont honnêtes et ouvertes, surtout dans les espaces publics comme les réseaux sociaux, et on les voit réussir… Je me dis : "Vous savez quoi ? Il n'est peut-être pas trop tard pour moi". Je peux peut-être commencer», a-t-elle confié à propos de son processus.

C'est d'ailleurs sa mère, la mannequin Toukie Smith, qui lui a permis d'assumer sa féminité, comme elle l'a expliqué à la journaliste : «Je pense qu'assumer cette nouvelle identité, tout en étant plus fière de ma couleur de peau, me rapproche d'elle d'une certaine manière».

«La façon dont elle se conduisait et se tenait, la façon dont je la voyais interagir avec les autres en public quand j'étais plus jeune, je me vois l'imiter d'une certaine manière. Qu'il s'agisse simplement de faire preuve de charme ou de ne pas porter de masque, mais de vouloir être féminine d'une manière accueillante, chaleureuse et accueillante».

Cependant, ce cheminement n’a pas été sans obstacles pour elle, qui a «toujours grandi avec une silhouette imposante». «Tous les autres membres de la famille étaient relativement minces ou en forme ; ce n’était pas mon cas, alors je me démarquais comme un cheveu sur la soupe et personne dans ma famille ne pouvait s’identifier à cette expérience», s'est-elle souvenue.

Faire son coming out homosexuel au lycée n’a fait que renforcer la pression sur celle qui a été victime des moqueries de ses camarades à cause de sa corpulence et a été exclue de moments clés, comme le bal de fin d'année.

«Je ne correspondais même pas aux critères de beauté, qui sont minces, blancs, musclés ou simplement super en forme et masculins. On m’a toujours dit que j’étais trop ou pas assez en quelque chose en grandissant : trop grand, pas assez maigre. Pas assez noir, pas assez blanc. Trop féminin, pas assez masculin. On ne m’a jamais simplement dit : "Tu es parfaite, comme tu es"», a-t-elle admis.

«Je n’ai pas grandi en jouant un rôle secondaire dans un film de mon père»

Airyn est également revenue sur son enfance à l’abri des projecteurs, grâce à ses parents célèbres. «Évidemment, aucun parent n’est parfait, mais je suis reconnaissante que mes deux parents aient accepté de me tenir à l’écart des projecteurs. Ils voulaient que cela reste très privé ; ils m’ont dit qu’ils souhaitaient que j’ai une enfance aussi normale que possible», a déclaré la jeune femme.

Elle a poursuivi : «Je n’ai pas grandi en jouant un rôle secondaire dans un film de mon père, ni en assistant à des réunions d’affaires ou à des avant-premières. Mon père était très attaché à ce que nous trouvions notre propre voie. Je voulais que [le succès] vienne de mes propres mérites».

C'est pour ces différentes raisons qu'elle souhaite être un modèle pour d'autres femmes transgenres comme elle. «J'ai été visible. Je ne pense pas avoir encore été vu [...] J’aimerais être une source d’inspiration pour au moins une autre personne comme moi, noire, queer, qui ne fait pas une taille XS», a-t-elle indiqué.

«J’aimerais voir plus de femmes trans, plus de femmes noires qui ont peut-être une silhouette plus ronde ou qui ne correspondent pas au modèle de la minceur extrême ou de la frénésie», a conclu la jeune femme, qui poursuit des études pour devenir conseillère en santé mentale.

Robert De Niro est père de sept enfants, dont Airyn et son frère jumeau Julian. Il a également eu Drena (57 ans), Raphael (48 ans), Elliot (27 ans), Helen (13 ans) et Gia (2 ans), issus de ses précédentes relations.