Paapa Essiedu, incarnant Severus Rogue dans la série «Harry Potter», a signé une lettre sur les droits des transgenres après les propos polémiques de J.K. Rowling

Des centaines de professionnels de la télévision et du cinéma, incluant Paapa Essiedu, vedette de l'adaptation en série télévisée d'«Harry Potter», ont signé une lettre ouverte demandant à l'industrie d'agir pour défendre les droits des personnes transgenres.

Paapa Essiedu, qui incarnera Severus Rogue dans la série télévisée de la franchise «Harry Potter» a signé une lettre de soutien à la communauté transgenre, s'opposant ainsi à la créatrice et productrice J.K. Rowling, régulièrement critiquées pour ses propos jugés transphobes.

Le document, initié par le producteur de films Sid Strickland et le rédacteur en chef Jack Casey, dénonce la décision controversée de la Cour suprême du Royaume-Uni de définir une femme en fonction de son sexe biologique.

En plus d'exclure les personnes transgenres de la participation à la vie quotidienne, ce verdict «porte atteinte» et «menace» la sécurité de cette communauté selon eux. «Le cinéma et la télévision sont de puissants outils d'empathie et d'éducation, et nous croyons profondément à la capacité de l'écran à changer les cœurs et les esprits. C'est notre chance de nous inscrire du bon côté de l'histoire», peut-on lire.

Les 400 signataires ont demandé aux principales institutions de l'industrie audiovisuelle britannique, telles que la BAFTA, la BBC, le BFI et Channel 4, à garantir un environnement plus inclusif et sûr pour la communauté transgenre.

Parmi les nombreuses autres célébrités ayant signé la lettre figurent Nicola Coughlan («Bridgerton»), Harris Dickinson («Babygirl»), Bella Ramsey («The Last of Us»), James Norton («Les Filles du Docteur March») et Faye Marsay («Adolescence»). Eddie Redmayne, qui a joué dans le spin-off d'«Harry Potter», «Les Animaux fantastiques», a également signé.

J.K. Rowling au cœur de la controverse

Le soutien de Paapa Essiedu a déplu à de nombreux internautes, dont un sur Reddit qui l'a accusé de «prendre le beurre et l'argent du beurre». «Je connais une autre chose que tu peux faire pour soutenir les personnes transgenres, Paapa», a écrit un autre.

Bien que le tournage n'ait pas encore débuté, la nouvelle adaptation télévisée de la célèbre saga littéraire, produite par l'auteure J.K. Rowling, a suscité la controverse en raison de ses propos jugés transphobes. Elle a récemment salué la décision de la Cour suprême en publiant une photo d'elle sur un yacht, fumant un cigare et tenant un cocktail, avec la légende : «J'adore quand un plan se concrétise #CourSuprême #DroitsDesFemmes».

John Lithgow, qui incarnera le directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, a notamment qualifié les critiques d'«étranges», ajoutant au journal britannique The Times que les opinions de l'écrivaine sur les questions transgenres ne devraient pas être un «facteur du tout».