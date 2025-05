Kanye West, le «pleurnichard», quitte brusquement l'interview houleuse de Piers Morgan

Kanye West a brusquement quitté une interview de Piers Morgan, après une erreur de l'animateur sur le nombre d'abonnés sur X que compte le rappeur.

Kanye West a perdu son sang-froid et quitté en trombe une interview avec Piers Morgan ce mardi. «J'ai interviewé Kanye West à nouveau aujourd'hui. Comme je m'y attendais, compte tenu de ce que j'ai dit de lui récemment, ça n'a pas duré longtemps et ça ne s'est pas bien passé», a écrit sur Instagram l'ancien présentateur de Good Morning Britain, en légende d’une capture de leur entretien avorté avant d’ajouter : «C'était lui juste avant qu'il ne s'en aille comme un gros pleurnichard, avant que je puisse lui demander pourquoi il est devenu un immonde connard antisémite, fanatique d'Hitler et de Nazis».

Quelques heures plus tard, le célèbre présentateur d’Uncensored sur YouTube a partagé des images montrant ce qui a semble-t-il déclenché la colère du rappeur. La tension a commencé à monter dès le début de l'interview, lorsque Piers Morgan a appelé le rappeur «West» lors de sa présentation.

Ce dernier a répliqué en disant : «Je n'utilise pas le terme West, vous savez, toute cette idée de 'laisser tomber le nom d'esclave'» Piers Morgan s'est rapidement corrigé en demandant : «Ok, alors on t'appelle juste Ye, c’est ça ?» Ce à quoi le rappeur a répondu : «Oui, monsieur.»

Mais les choses ont dégénéré ensuite quand l’animateur a abordé l’incroyable influence que le rappeur conserve sur les réseaux malgré les polémiques. Ye a en effet contesté le nombre d'abonnés sur X annoncé par l’animateur qui en a mentionné 32 millions au lieu des 33,3 affichés sur son compte. «Tu ne vas pas me prendre quelques centimètres de bite, mec», s’est alors agacé l’ex compagnon de Kim Kardashian.

Dans un discours confus, il a ensuite déclaré : «Je suis un cadeau. Pourquoi vous, les médias, faites comme si vous n'aviez jamais joué mes chansons à vos mariages, remises de diplômes, enterrements ou à la naissance de votre enfant ?» Puis il s’est comparé à Michael Jackson et John Lennon. «Cette nuance est absurde. Elle montre simplement la haine que vous éprouvez envers ceux qui expriment de l'amour. Il y a tellement d'amour dans mon art.» «On reviendra quand tu sauras compter», a-t-il conclu, avant de se lever de sa chaise et quitter l’interview qu’il donnait en duplex depuis deux minutes seulement depuis Majorque, en Espagne.





«Nous reviendrons vers lui lorsqu'il sera prêt à répondre aux questions sur les raisons pour lesquelles il aime Hitler et déteste les Juifs», a déclaré Morgan dans un tweet. Il a ensuite republié un extrait de l'interview avec la légende : «Un énorme connard.»

Piers Morgan a défendu sa décision de donner la parole à l'artiste controversé dans son émission, expliquant qu'il voulait obtenir des réponses concernant ses nombreuses publications antisémites : «La raison pour laquelle je voulais l'avoir, c'est parce que je ne pense pas que quiconque le tienne responsable de ce qu'il fait sur X, et en fait, il enfreint délibérément toutes les règles de X, et pourtant il le fait en toute impunité et est autorisé à le faire, alors que des millions d'autres comptes sont suspendus pour des infractions bien moins graves [sic]». «J'allais donc lui demander directement pourquoi j'avais mentionné son compte X, ce qu'il mettait sur X et pourquoi il faisait ça ? Pourquoi il attaquait sans cesse les Juifs, pourquoi il célébrait sans cesse Adolf Hitler ?», a-t-il poursuivi.

Depuis plusieurs mois le rappeur Kanye West est en roue libre et multiplie les saillies antisémites. Après avoir tweeté «Je suis un nazi», en février, le site de sa marque de vêtements Yeezy a été désactivé par son hébergeur Shopify, après qu’il a commencé à commercialiser des t-shirts avec une croix gammée. Le 20 mars, il s’en est pris aux jumeaux de Beyoncé et Jay-Z - insinuant qu’ils sont handicapés -, et écrit que les nazis «n’étaient pas si mauvais» et qu’Hilter était «tellement frais». Le 30 mars, il a une nouvelle fois suscité l'indignation en portant une tenue noire semblable à celle de l'organisation suprémaciste blanche Ku Klux Klan (KKK), au cours d’une interview où il a notamment regretté avoir eu des enfants avec son ex-femme, Kim Kardashian. Cette dernière a manifesté sa colère et son effroi après qu’il a accordé une interview, en présence de leur fille North dans le studio, à l’influenceur masculiniste accusé de trafic d’êtres humains et de viol Andrew Tate.