«J'en sortirai plus forte et meilleure» : Jennifer Lopez dévoile comment elle a abordé son divorce avec Ben Affleck avec ses enfants

Jennifer Lopez, officiellement divorcée de Ben Affleck depuis janvier, s'est exprimée sur la façon dont elle a abordé cette période délicate avec ses jumeaux.

Une page tournée. Lors d’une interview accordée au journal espagnol El País avant le lancement de sa tournée mondiale, Jennifer Lopez est revenue sur la façon dont elle a abordé son divorce avec Ben Affleck, en compagnie de ses jumeaux, Emme et Maximilian, qu’elle a eus avec son ex-mari, le chanteur Marc Anthony.

«Je leur ai dit : "Je vous promets que c'est une période difficile, mais vous verrez que j'en sortirai plus forte et meilleure". Je le leur ai promis et je l'ai fait. Et ils le ressentent maintenant. Cela me procure un grand sentiment de paix dans ma vie», a-t-elle confié.

Après des premières fiançailles rompues en 2004, Jennifer Lopez et Ben Affleck, qui avaient ravivé leur relation en 2021, s'étaient mariés l'année suivante. Cependant, la chanteuse a déposé une demande de divorce en août 2024, invoquant des «différends irréconciliables». L'ancien couple a officiellement finalisé leur divorce en janvier, mettant fin à leur mariage de deux ans.

Une relation saine

«Je suis plus heureuse d'avoir fait un pas en avant qu'il y a un an, deux ans, trois ans... Je suis fière de moi et je suis fière d'avoir pu aider mes enfants à traverser des périodes difficiles, et de les avoir rendus plus forts et meilleurs. C'est donc le moment idéal pour aller danser, chanter et s'amuser avec tout le monde», a-t-elle ajouté.

De son côté, son ex-époux s'est exprimé auprès de GQ en mars, déclarant : «J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une personne pour laquelle j’ai beaucoup de respect [...] Je n’ai que du respect. On peut essayer de chercher à identifier les causes profondes d’une rupture mais, comme je vous l’ai dit, la vérité est bien plus banale de ce que les gens croient [...] C’est juste l’histoire de deux personnes qui se sont aimées et séparées.»

Malgré leur séparation, leurs familles restent proches. En avril, les enfants de 17 ans de la musicienne ont rejoint leur ex-beau-père, aux côtés de ses propres enfants – Samuel, 13 ans, Seraphina , 16 ans, et Violet, 19 ans – à l'avant-première de son nouveau film, «Mr. Wolff 2».

«C'est une soirée géniale. Les enfants sont là, les enfants de Jen sont là. Je suis vraiment très excité. Je suis fier du film, je l'adore et j'adore quand tous les enfants sortent. C'est vraiment amusant, c'est passionnant», a déclaré Ben Affleck à Entertainment Tonight.

«Jennifer Lopez est extraordinaire, elle est formidable avec mes enfants et nous entretenons une relation durable et formidable avec eux. J'adore ses enfants. Ils sont merveilleux. C'est une personne extrêmement importante, formidable et intègre, que j'adore et envers qui je suis reconnaissant», a-t-il conclu.