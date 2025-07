Tsunami dans le Pacifique : Oprah Winfrey dément avoir empêché l'évacuation d'une île hawaïenne

Alors qu'un séisme de magnitude 8,8 a éclaté cette nuit au large des côtes russes, déclenchant une alerte tsunami dans tout le Pacifique, l'animatrice Oprah Winfrey a annoncé ouvrir sa route privée aux habitants de Maui, à Hawaï. Un message mettant fin aux rumeurs l'accusant de bloquer les évacuations en maintenant ce passage fermé.

Le calme après la tempête. Accusée d'empêcher l'évacuation des habitants de Maui en refusant d'ouvrir sa route privée située sur la deuxième plus grande île d'Hawaï, l'animatrice Oprah Winfrey a pu compter sur les autorités du comté qui ont mis fin aux rumeurs la concernant en indiquant que ce passage avait bien été ouvert.

Une version des faits également confirmée par le porte-parole de la productrice, qui lui aussi a certifié que le passage avait bel et bien été ouvert pour aider les habitants à évacuer la zone à la suite d'une alerte au tsunami.

Ce mardi, les premières vagues provoquées par le séisme de magnitude 8,8, qui a frappé au large de la Russie, ont atteint l'archipel du Pacifique avec une vague d'1,20 mètre enregistrée non loin de l'île d'Oahu, selon la BBC. Une vague de plus de 1,5 mètre a également été signalée à Kahului, sur la côte nord-centrale de l'île de Maui, a déclaré CNN, citant les données de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Au milieu des alertes, le comté de Maui a publié un communiqué de presse indiquant que la présentatrice la plus regardée du monde à l'époque de son «Ophrah Winfrey Show» apportait son aide. «La route d'Oprah est ouverte pour se rendre dans l'Upcountry, selon le département de police de Maui», indiquait un message, faisant référence à la zone située à une altitude plus élevée autour de Haleakalā.

«Dès que nous avons entendu les alertes au tsunami, nous avons contacté les forces de l'ordre locales et la FEMA pour nous assurer que la route était ouverte», a déclaré le porte-parole d'Oprah Winfrey à CNN.

«Les forces de l'ordre locales sont actuellement sur place pour aider les habitants à passer 50 voitures à la fois afin d'assurer la sécurité de tous. La route restera ouverte aussi longtemps que nécessaire», a ajouté le proche de l'icône des médias, cité par le magazine américain People.

Depuis l'annonce d'un éventuel tsunami à Hawaï, le risque ayant désormais été rétrogradé en appel à la vigilance, Oprah Winfrey a pourtant été la cible de nombreux détracteurs l'accusant de maintenir sa route privée fermée, obligeant les habitants souhaitant fuir le territoire à emprunter un chemin bien plus long.

«Oprah Winfrey est propriétaire de la route indiquée en bleu, capable de mener les gens directement vers un terrain sûr et en altitude. Au lieu de cela, ils sont obligés d'emprunter le chemin affiché en rouge, le seul autre moyen d'atteindre un terrain plus en hauteur», précise un internaute, carte à l'appui.

