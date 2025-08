«Elle sentait que quelque chose clochait» : comment Jessica Biel a réagi à la maladie de son mari Justin Timberlake ?

Avant que son mari Justin Timberlake annonce être diagnostiqué de la maladie de Lyme fin juillet, Jessica Biel a d'abord «senti que quelque chose clochait», avant d'être un «incroyable soutien».

Après son annonce choc, Justin Timberlake a pu compter sur le soutien de ses proches, mais aussi celui de sa femme, Jessica Biel. Le 31 juillet, le chanteur américain s'était livré à cœur ouvert dans un long post Instagram pour annoncer qu'il souffrait de la maladie de Lyme.

Mais avant d'être diagnostiqué, l'artiste «a compris que quelque chose de plus profond se tramait», a expliqué une source familiale à People, avant d'ajouter : «Il a persévéré pendant des mois avant d'obtenir enfin des réponses. Le diagnostic de maladie de Lyme a clarifié une série de problèmes inexpliqués auxquels il faisait face en silence».

Mais avant de sortir justement de ce silence, sa femme Jessica Biel, avec qui il est marié depuis 2012, a «senti que quelque chose clochait» dans la santé de son mari. Elle «l'a alors encouragé à se faire examiner».

Durant cette période difficile, autant physiquement que mentalement, Justin Timberlake a reçu un «incroyable soutien» de Jessica, qui apparaissait comme nécessaire, voire essentiel. En même temps qu'il lutte contre cette «affection épuisante», la pop star américaine de 44 ans devait clôturer sa tournée mondiale «Forget Tomorrow».

Cette dernière terminée depuis le 30 juillet avec une ultime date à Istanbul, le lauréat de 10 Grammy Awards prend depuis «la situation au sérieux. Il compte désormais se reposer, passer du temps avec Jessica, les enfants et faire tout son possible pour guérir», a raconté cette même source.

Une annonce après des critiques sur son manque d'énergie en concert

Le timing de l'annonce n'a certainement pas été choisi par hasard. Pour communiquer à ses nombreux fans cette triste nouvelle, Justin Timberlake a choisi d'attendre la fin de sa tournée, qui a suscité de nombreuses critiques. Certains ayant été déçus par un «manque d'énergie».

Diagnostiqué de la maladie de Lyme, une affection due à une bactérie transmise à l'être humain par piqûres de tiques infectées, le célèbre musicien a expliqué dans un long message Instagram faire face à une «fatigue folle» et une «énorme douleur».

Lancée en avril 2024, la tournée mondiale «Forget Tomorrow» s'est achevée le 30 juillet à Istanbul. Justin Timberlake a été critiqué pour ses performances médiocres vers la fin, certains fans avaient carrément demandé le remboursement.

«En repensant à la tournée et à la tournée des festivals, j'aimerais vous parler un peu de ce qui se passe en ce moment», a-t-il écrit, avant de poursuivre : «J'ai dû lutter contre des problèmes de santé et on m'a diagnostiqué la maladie de Lyme – je ne dis pas ça pour vous faire de la peine – mais pour vous éclairer sur ce que j'ai dû affronter en coulisses. Mais au moins, je comprenais pourquoi je me retrouvais sur scène avec d'intenses douleurs nerveuses, une fatigue extrême ou un malaise».