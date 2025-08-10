«Ils parlaient des derniers sacrements» : Chad Michael Murray revient sur son expérience de mort imminente et de son long séjour à l'hôpital

L'acteur Chad Michael Murray a frôlé la mort à la suite d'une hémorragie interne. Il se souvient que le prêtre avait été appelé pour les derniers sacrements.

Sa vie n'a tenu qu'à un fil. Chad Michael Murray revient sur une expérience terrifiante à l’hôpital. Lors de son apparition sur le podcast «Great Company» vendredi, l'acteur, âgé de 43 ans, a déclaré qu'à l'adolescence ses intestins se sont tordus, ce qui a entraîné une hémorragie interne et l'a obligé à subir deux interventions chirurgicales. «J'ai perdu 50 % de mon sang. J'étais sur mon lit de mort», a-t-il confié.

«J'avais 15 ans et j'avais des problèmes d'intestins», a raconté l’acteur à l’affiche de «Freaky Friday 2». «J'ai été hospitalisé pendant deux mois et demi. C'était très éprouvant», a-t-il poursuivi. L'ancienne star de la série «Les Frères Scott» a expliqué qu'il n'avait pas beaucoup de souvenirs de son hospitalisation car il était la plupart du temps «en état d'inconscience». «Je me souviens juste d'avoir vu mon père, plus faible que jamais, et un prêtre au pied de mon lit. Ils parlaient des derniers sacrements et de tout ça, et [l'infirmière] m'a fait une transfusion sanguine pour me sauver la vie. Ça m'a sauvé la vie.»

Il a ajouté : «Mes organes ont cessé de fonctionner à cause du sang coagulé autour d'eux, et ils ont dû attendre que tout soit rétabli. Bref, j'ai dû subir une deuxième opération pour tout nettoyer.»



Pendant son séjour à l'hôpital, Chad Michael Murray a déclaré que ses principales infirmières, deux femmes nommées Sandy et Alana, l'avaient inspiré à poursuivre une carrière à Hollywood.

«Alana m'a dit : "Oh là là, tu devrais être mannequin". Je lui ai répondu : "Je ne veux pas être mannequin. Je veux être acteur. J'adore le cinéma et la télévision. Je veux offrir ce cadeau aux autres." Elle m'a répondu : "Tu peux passer du mannequinat au métier d'acteur. Écoute, quand tu sortiras, je te mettrai en contact avec une agence de mannequins que je connais." Et elle était sérieuse. »

Après près de trois mois à l’hôpital, il a finalement pu en sortir. «Je suis sorti. Je suis passé de 82 à 52 kilos. J'étais un squelette à ma sortie. C'était la chose la plus effrayante qui soit», a-t-il déclaré. «Je me souviens m'être regardé dans le miroir la première fois en me demandant : "Qui est-ce ?" J'ai pleuré et je n'arrivais pas à croire que je regardais ce type.»

Il a poursuivi en disant que le fait d'avoir surmonté la peur de la mort imminente à un si jeune âge l'a aidé à maintenir des relations importantes dans sa vie. «J'ai commencé ma relation avec Dieu, et ma relation avec mon père est devenue très étroite», a expliqué l'acteur. «Mon père élevait seul cinq enfants et venait à l'hôpital tous les jours. Il passait d'innombrables nuits avec moi alors qu'il avait quatre autres enfants à la maison (…) Je suis vraiment reconnaissant. C'est là que notre relation s'est vraiment renforcée.»