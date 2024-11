«C'est vraiment dur» : Chad Michael Murray (Les Frères Scott) se confie sur la difficulté de vieillir à Hollywood

Acteur révélé dans les séries «Gilmore Girls» et «Les Frères Scott», Chad Michael Murray s’est confié sur la difficulté de vieillir à Hollywood. Un phénomène dont le comédien de 43 ans commence à avoir conscience.

Le temps qui court. Actuellement à l’affiche de «The Merry Gentlemen», un téléfilm de Noël accessible sur Netflix, Chad Michael Murray s’est récemment exprimé sur l’«âgisme» à Hollywood, dont il affirme être de plus en plus conscient à mesure que le temps passe. «Je ne peux pas, à aucun moment, comprendre ce que cela représente. Les attentes selon qu’on soit un homme ou une femme sont complètement différentes. C’est une chose difficile à gérer. On commence à avoir des cheveux gris, et les gens se mettent à parler», confie-t-il au site américain Variety.

«Cela peut vous atteindre psychologiquement. Je ne peux imaginer ce que les personnes confrontées à cela quotidiennement peuvent ressentir. Je suis certain qu’à mesure que le temps passe, quelqu’un se demandera : ‘Qu’est-il arrivé à Chad ? Pourquoi a-t-il disparu ?’ Cela va peut-être m’affecter», poursuit-il. Heureusement, le comédien de 43 ans, qui apparaît au sommet de sa forme dans «The Merry Gentlemen», est encore loin de voir sa carrière connaître un coup d'arrêt.

Tout est encore possible

Ses fans pourront le retrouver prochainement à l’affiche de la suite du film «Freaky Friday», dont la sortie est prévue en août 2025, avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Et il y a encore un espoir de le voir rejoindre la suite de la série «Les Frères Scott» sur Netflix. S’il affirme ne pas avoir été approché pour reprendre son rôle à l’écran, Chad Michael Murray veut croire que tout est encore possible.

«Je ferai ce qu’il faut le moment venu, s’il se présente, mais il n’y a pas eu de dialogues à ce propos pour le moment. La détermination des fans est contagieuse, et si ce projet voit le jour, je serai ravi de participer à cette expérience, peut importe la manière dont cela se passera», assure-t-il.