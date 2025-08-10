L'actrice Amy Schumer se déplace avec un déambulateur suite à son opération de la colonne vertébrale

Amy Schumer révèle avoir subi une opération de la colonne vertébrale, et partage une photo d'elle avec un déambulateur.

Le plus dur est derrière elle, se réjouit Amy Schumer. Dans un message posté cette semaine sur Instagram, l’actrice explique être en voie de guérison après une opération chirurgicale pour soulager les douleurs liées à une ancienne blessure à la colonne vertébrale.

L’humoriste de 44 ans a partagé une photo sur son compte Instagram ce vendredi, où elle pose avec un déambulateur. «Depuis ma blessure de surf, il y a quelques années, mon L5 (qui n’est ici pas un girls band français mais une vertèbre, ndlr) me tue. Aujourd'hui, j'ai subi une laminectomie ! La convalescence est courte et quand je me sentirai mieux, j'achèterai un soutien-gorge !», a-t-elle plaisanté dans la légende du cliché.

Ce n'est pas la première fois que la comédienne partage ses problèmes de santé, ayant notamment annoncé avoir subi une hystérectomie et une appendicectomie pour traiter l'endométriose en septembre 2021. En 2020, elle avait révélé qu'elle souffrait d'une «endométriose et d'une adénomyose très graves» lors d'une apparition sur le podcast «What to Expect».

Soulager la douleur

La laminectomie, l’intervention qu'Amy Shumer affirme avoir subie récemment, consiste à retirer une partie de la vertèbre afin de soulager la pression exercée sur la moelle épinière ou les nerfs. Selon le site de l’Institut du Rachis parisien, elle est le traitement chirurgical de référence dans le cadre du traitement d’un canal lombaire étroit.

Grâce à cette intervention, le patient est en mesure de retrouver rapidement une autonomie avec une suppression partielle ou totale des douleurs radiculaires. C’est notamment en guise de solution à une sciatique ou une cruralgie qui ne passe pas suite au traitement médical, ou suite à l’apparition de troubles neurologiques, que la prise en charge chirurgicale doit être envisagée.

Parmi les autres indications de la laminectomie lombaire figurent : les hernies discales difficiles d’accès ou récidivantes, les métastases rachidiennes, et les fractures complexes. La convalescence s’étend sur une période de 4 à 12 semaines avant un retour normal aux activités.