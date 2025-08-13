«J'étais en panique» : cette fois où Zoë Kravitz a laissé s'échapper un serpent chez Taylor Swift

Zoë Kravitz a failli se faire une mauvaise réputation en laissant s'échapper un invité peu recommandable au domicile de Taylor Swift. Hébergée chez la nouvelle reine de la pop, l'actrice avait perdu de vue le serpent de compagnie de sa mère, également logée chez la chanteuse.

Il y a serpent sous roche. Zoë Kravitz ne risque pas d'oublier sa venue chez la chanteuse la mieux payée au monde. Invitée de l'émission «Late Night With Seth Meyers», la réalisatrice de «Blink Twice» s'est souvenue avoir failli perdre le serpent de compagnie de sa mère, l'actrice Lisa Bonet, chez la superstar de la pop.

La fille de Lenny Kravitz et son ancienne compagne séjournaient chez Taylor Swift après avoir quitté leur domicile en raison des incendies qui avaient ravagé Los Angeles en janvier dernier. «Elle a eu la gentillesse de me laisser séjourner chez elle», a déclaré Zoë Kravitz.

«Je suis dans une situation délicate»

Une fois les valises posées, les deux invitées ont tenté d'être les plus discrètes possibles, mais c'était sans compter sur le (pas si) docile reptile de Lisa Bonet. «Ma mère vit à Topanga Canyon, et au moment où les incendies ont ravagé la Californie je lui avais dit : "C'est un endroit dangereux. Viens [ici]"». Mais ma maman a un serpent de compagnie, donc elle est venue avec quelques affaires, et avec le serpent. Nous avons fini par loger chez Taylor durant environ deux semaines. Elle a une très belle maison», a confié l'interprète de Catwoman.

Une cohabitation qui semblait se passer à merveille pour le duo mère-fille, jusqu'au dernier jour. «J'allais partir. Ma mère allait en fait rester plus longtemps. Je devais partir pour aller travailler», a raconté celle qui a connu la notoriété grâce à la saga «X-Men». «Je rangeais mes affaires et je disais à ma mère : "Je veux vraiment être une bonne invitée. J'aime laisser les endroits dans un meilleur état que celui dans lequel je les ai trouvés". Alors j'ai fait le tour de la maison pour nettoyer, quand mon téléphone a sonné, affichant le numéro de ma mère», a confié Zoë Kravitz.

«Je suis dans une situation délicate. Tu peux monter ?», avait alors répondu Lisa Bonet, la voix tremblante. Une fois arrivée dans la salle de bain à l'étage, l'actrice de 36 ans avait alors découvert que le serpent de compagnie de sa mère, nommé Orpheus, «avait trouvé un petit trou dans le coin» de la pièce. «Le trou se trouvait à côté d'une banquette encastrée dans le mur. Ma mère tenait la queue du serpent, mais ce sont des animaux musclés, ils sont très, très forts, nous ne savions pas quoi faire», s'est souvenue la comédienne de «The Batman», déclarant avoir «commencé à paniquer», car «le serpent s'enfonçait de plus en plus» dans le trou.

«Nous avons détruit sa salle de bain»

«J'étais tellement paniquée que ma mère m'a dit : "Si j'avais eu mes deux mains, je t'aurais giflée"», a ajouté l'invitée de Seth Meyers en plaisantant. Heureusement, quelques instants plus tard, le responsable de la maison est finalement arrivé avec un pied-de-biche pour «démolir la banquette» afin qu'ils puissent attraper le serpent. «Nous avons arraché le carrelage et nous avons griffé les murs», a-t-elle raconté, gênée.

«A un moment donné, je me suis dit : "soit nous détruisions sa salle de bain, soit je devais lui dire qu'il y avait un serpent quelque part dans sa maison"», a déclaré Zoë Kravitz, ce à quoi le présentateur a répondu : «Ce sont deux mauvaises options». «Nous avons donc détruit la salle de bain et j'ai dit à son intendant : "Évidemment, je vais payer pour tout réparer. S'il vous plaît, ne dites rien avant que tout ne soit réparé, comme ça je pourrai dire que tout va bien"», a-t-elle poursuivi. «Et je me souviens avoir appelée Taylor et lui avoir dit : "Hé — d'une voix très aiguë — je voulais te parler de quelque chose", et elle m'a répondu : «C'est parce que tu as anéanti ma salle de bain ?"», a raconté la fille de Lenny Kravitz.

Seth Meyers a alors plaisanté : «J'ai l'impression que ce serpent va avoir droit à trois chansons sur le prochain album de Taylor Swift». Il est tout de même peu probable que des chansons sur Orpheus figurent parmi les titres du douzième album de la chanteuse dévoilé ce dimanche, intitulé «The Life of a Showgirl» mais dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée.