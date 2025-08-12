Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Taylor Swift : la chanteuse annonce la sortie de son nouvel album dans le podcast de Travis Kelce

Taylor Swift a officiellement annoncé la sortie de son prochain album dans le podcast de son compagnon, Travis Kelce. [Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Quelques heures après avoir lancé un mystérieux compte-à-rebours sur son site, Taylor Swift a annoncé la sortie à venir de son 12e album intitulé «The Life of a Showgirl» en diffusant un extrait de son intervention dans le podcast de son compagnon Travis Kelce «New Height Show». 

Une opération rondement menée. Taylor Swift a révélé la sortie de son 12e album intitulé «The Life of a Showgirl» après la mise en ligne d’un étrange compte-à-rebours sur son site quelques heures auparavant. Sachant que la chanteuse ne fait jamais rien pas hasard, les fans en avaient déduit qu’une annonce sera faite le 12e jour du mois, à minuit et douze minutes (soit 12:12 a.m.) d’après le temps indiqué. 

C’est exactement ce qu'il s’est passé, Taylor Swift diffusant un extrait de son passage dans le podcast «New Height Show» co-animé par son compagnon, Travis Kelce, durant lequel elle révèle la sortie de son nouvel album, sans toutefois en montrer la couverture. 

L’épisode du podcast sera mis en ligne ce mercredi, sa présence ayant été confirmé par le joueur de football américain sur Instagram quelques heures auparavant. 

Sur le même sujet Taylor Swift, Coldplay... : voici le classement des 5 tournées les plus rentables de l'histoire Lire

Le précédent album de Taylor Swift «The Tortured Poets Department» était sorti en avril 2024, suivi de l’annonce d’un double album baptisé «The Anthology», qui battront des records de vente. De mars 2023 à décembre 2024, la chanteuse s’était également lancée dans la sixième tournée mondiale de sa carrière avec «The Eras Tour» dont les recettes ont dépassé les 2 milliards de dollars. 

MusiqueTaylor Swiftalbumculture

À suivre aussi

Le chanteur Maluma arrête un concert pour réprimander une femme avec un bébé sans protection auditive
Jennifer Lopez : la vidéo de la chanteuse avec un gros insecte dans son cou devient virale
Ed Sheeran : Rupert Grint est la star de son nouveau clip

Ailleurs sur le web

Dernières actualités