Taylor Swift : la chanteuse annonce la sortie de son nouvel album dans le podcast de Travis Kelce

Quelques heures après avoir lancé un mystérieux compte-à-rebours sur son site, Taylor Swift a annoncé la sortie à venir de son 12e album intitulé «The Life of a Showgirl» en diffusant un extrait de son intervention dans le podcast de son compagnon Travis Kelce «New Height Show».

Une opération rondement menée. Taylor Swift a révélé la sortie de son 12e album intitulé «The Life of a Showgirl» après la mise en ligne d’un étrange compte-à-rebours sur son site quelques heures auparavant. Sachant que la chanteuse ne fait jamais rien pas hasard, les fans en avaient déduit qu’une annonce sera faite le 12e jour du mois, à minuit et douze minutes (soit 12:12 a.m.) d’après le temps indiqué.

C’est exactement ce qu'il s’est passé, Taylor Swift diffusant un extrait de son passage dans le podcast «New Height Show» co-animé par son compagnon, Travis Kelce, durant lequel elle révèle la sortie de son nouvel album, sans toutefois en montrer la couverture.

#TaylorSwift announces her brand new album #TS12 is called “The Life of a Showgirl” in the latest promo for Travis Kelce and Jason Kelce’s podcast New Heights



The full episode drops Wednesday pic.twitter.com/1Yw0AXOdUk — Deadline (@DEADLINE) August 12, 2025

L’épisode du podcast sera mis en ligne ce mercredi, sa présence ayant été confirmé par le joueur de football américain sur Instagram quelques heures auparavant.

Attention #Swifties! #TaylorSwift will be on this week’s episode of Travis Kelce and Jason Kelce’s New Heights Podcast - out on Wednesday pic.twitter.com/WbSzBetvjO — Deadline (@DEADLINE) August 12, 2025

Le précédent album de Taylor Swift «The Tortured Poets Department» était sorti en avril 2024, suivi de l’annonce d’un double album baptisé «The Anthology», qui battront des records de vente. De mars 2023 à décembre 2024, la chanteuse s’était également lancée dans la sixième tournée mondiale de sa carrière avec «The Eras Tour» dont les recettes ont dépassé les 2 milliards de dollars.