Lady Diana : mini-téléviseur, album de Kylie Minogue, graines... Une incroyable capsule temporelle de la princesse refait surface 34 ans après

Des objets représentatifs de la vie dans les années 1990, enfouis sous l'hôpital Great Ormond Street à Londres (Royaume-Uni) par la princesse Diana il y a 34 ans, ont été déterrés pour permettre la construction d'un centre de cancérologie pédiatrique.

Une capsule temporelle partiellement remplie par la princesse Diana d'objets symbolisant la vie dans les années 1990 a été ouverte plus tôt que prévu, plus de trois décennies après son enterrement.

Cette boîte en bois recouverte de plomb avait été scellée lors de la pose de la première pierre du bâtiment Variety Club à l'hôpital Great Ormond Street à Londres en mars 1991. Le bâtiment a été inauguré trois ans plus tard.

Deux enfants, lauréats d'un concours national organisé par de télévision pour enfants britannique «Blue Peter», avaient choisi huit objets représentatifs des années 90 avec l'aide de la princesse de Galles. Présidente de l'hôpital pour enfants depuis 1989, Diana s'y était rendue plusieurs fois avant son décès en 1997.

David Watson, 11 ans à l'époque, avait sélectionné le troisième album de Kylie Minogue, «Rhythm of Love», une feuille de papier recyclée et un passeport. Sylvia Foulkes, 9 ans, avait, quant à elle, opté complète de pièces britanniques jusqu'à 1 livre sterling pour célébrer les 20 ans de la décimalisation, un contenant avec cinq graines d'arbres et l'hologramme du flocon de neige.

© Hôpital Great Ormond Street

La capsule d'Alexandra du Danemark introuvable

La capsule renfermait également une télévision de poche Casio, une calculatrice à énergie solaire, une photo de «la Princesse des cœurs» et un exemplaire du Time magazine datant du jour de son enfouissement.

Les titres en première page étaient notamment : «Les charcuteries attirent les électeurs soviétiques en masse », avec une photo de l'ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev et «Les États-Unis rejettent la demande d'avions de combat irakiens alors que les rebelles se rapprochent».

Quelques mois après la cérémonie, son fils, le prince William, alors âgé de 8 ans, a passé deux nuits dans cet hôpital en juin 1991 avec ses parents après avoir subi une fracture du crâne causée par un coup de club de golf à la tête.

Initialement destinée à rester enfouie pendant «des centaines d'années», la capsule a finalement été déterrée par des employés nés en 1991 ou travaillant à l'hôpital cette année-là pour permettre la construction d'un centre d'oncologie pédiatrique.

Les photos publiées par les archivistes ont montré que les objets sont relativement bien conservés malgré quelques dommages.

Cette capsule temporelle fait écho à celle scellée par Alexandra du Danemark, princesse de Galles en 1872, qui participait à la fondation originelle de l'hôpital et qui n'a jamais été retrouvée. Elle contenait notamment une photo de la reine Victoria.