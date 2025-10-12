Atteint de la maladie de Charcot, Eric Dane a manqué les Emmys parce qu'il était hospitalisé

Dans une interview accordée au Washington Post, Eric Dane, star de Grey’s Anatomy, a dévoilé la raison pour laquelle il ne s’est pas rendu aux Emmys le 15 septembre dernier. L’occasion pour aborder son combat contre la maladie de Charcot.

«J’ai raté une opportunité que j’attendais vraiment avec impatience». C'est à l'occasion d'un entretien avec le Washington Post qu’Eric Dane - célèbre pour son rôle de «McSteamy» pendant six saisons dans Grey’s Anatomy –, s'est confié sur sa lutte contre la maladie de Charcot.

Il a d’ailleurs expliqué à cette occasion qu’elle était la raison de son absence à la cérémonie des Emmy Awards le 15 septembre dernier. «La maladie de Charcot est une sale maladie… J’étais donc à l’hôpital pendant les Emmys en train de me faire recoudre la tête», a indiqué l’acteur de 52 ans.

«J’ai raté une opportunité que j’attendais vraiment avec impatience. Ça aurait été génial de revoir Jesse (Williams, Ndlr) et de retrouver certains de mes pairs», a-t-il poursuivi. En effet, il devait se rendre sur scène avec son partenaire à l’écran pour marquer les 20 ans de la série culte.

Eric Dane a également expliqué au Washington Post qu'il avait perdu l’équilibre avant l’événement avant d'atterrir violemment sur le sol de sa cuisine.

Se battre auprès des autorités

Alors que les fans se sont interrogés sur son absence, le comédien est revenu sur sa réticence à révéler sa maladie au grand public. «C'était de plus en plus difficile de cacher ce qui se passait. Et plutôt que de laisser les gens parler, je l’ai dit», a-t-il assuré.

C’est au début de 2024 qu’Eric Dane a commencé à ressentir des symptômes de la maladie, dont une faiblesse au niveau de la main qu’il ne parvenait pas à expliquer. En avril, il décide de l’annoncer dans un communiqué publié dans le magazine People.

Depuis, il entend lutter contre la maladie de Charcot à plus grande échelle. Alors que Donald Trump a annoncé des coupes budgétaires dans le secteur de la recherche biomédicale – qui pourraient affecter celles sur Charcot -, Eric Dane s’est rendu à Washington pour alerter les représentants politiques sur les conséquences d’une telle décision.