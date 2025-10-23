«On me traitait d'idiote, on me jetait des canettes au visage» : Victoria Beckham révèle avoir été harcelée à cause de sa dyslexie

Invitée du podcast «Call Her Daddy» ce mercredi 22 octobre, Victoria Beckham est revenue sur son enfance, et révèle avoir été victime de harcèlement physique et moral de la part de ses camarades.

Une enfance pas si rose. Si aujourd'hui Victoria Beckham est une femme à qui tout semble réussir, ses plus jeunes années ont été marquées par des blessures difficiles à vivre. L'ex-Spice Girls révèle en effet avoir été victime de harcèlement lorsqu'elle était enfant, en raison de troubles de l'apprentissage.

«J'étais assez timide. J'étais une enfant assez maladroite», a confié l'épouse de David Beckham, âgée de 51 ans, lors d'une apparition le 22 octobre dernier dans le podcast «Call Her Daddy». «J'avais aussi énormément de difficultés scolaires», a-t-elle confié. «Je me suis moi-même diagnostiquée dyslexique. Je souffre de dyscalculie. Toutes ces choses n'étaient pas reconnues quand j'étais enfant. On me traitait simplement d'"idiote"», a détaillé celle qui, à l'âge adulte, a rempli des stades avec son girls band ayant secoué la pop mondiale.

«On me jetait des canettes au visage»

Victoria Beckham, qui a révélé davantage de détails sur sa vie dans la série documentaire Netflix éponyme, a confié avoir été victime d'intimidations pour d'autres raisons que ses résultats scolaires, expliquant : «Je ne m'intégrais pas socialement parce que, lorsque tous les autres enfants fumaient et traînaient après l'école, j'allais à des cours de danse ou à des cours de théâtre».

La créatrice de mode est également revenue sur son apparence physique, qui a transformé sa scolarité en véritable cauchemar. «J'avais une peau horrible, une acné terrible. Mes cheveux étaient fins et cassants. Je me souviens être restée seule dans la cour de récréation, pendant que les enfants ramassaient des canettes de Coca dans les flaques d'eau et me les jetaient au visage. J'étais à cette époque victime de harcèlement physique et mental», s'est souvenue l'ancienne pop-star.

«Cela m'a endurcie»

Pourtant victime du comportement de ses petits camarades, la jeune Victoria Beckham n'a jamais évoqué la situation avec son entourage : «À l'époque, on ne parlait pas de santé mentale comme on le fait aujourd'hui, alors j'ai tout intériorisé et cela m'a rendue de plus en plus timide». Et bien qu'elle considère avoir eu «des parents très compréhensifs», elle ne s'est jamais confiée sur le harcèlement dont elle était victime. «Je suppose que j'avais honte, que j'étais gênée, alors je n'en ai parlé à personne», a expliqué Victoria Beckham. «Mais toute ma vie scolaire a été misérable», a ajouté l'interprète du tube «Wannabe».

Une expérience qui, avec le recul, l'a aidée à se préparer à une carrière sous les feux de la rampe. «Cela m'a endurcie. Je suppose que cela m'a préparée à ce qui m'attendait ensuite, à savoir une véritable intimidation publique de la part des médias. Je pense donc que cela m'a préparée à ce qui allait suivre», a conclu l'épouse du footballeur David Beckham.

Dans le documentaire qui lui est consacré, Victoria Beckham a révélé avoir souffert de troubles de l'alimentation. Un sujet sur lequel elle est revenue ce mercredi, évoquant avoir discuté du sujet avec sa fille de 14 ans. «J'en ai parlé à Harper, évidemment, parce qu'elle a vu le documentaire. Les petites filles sont toujours obsédées par la nourriture. C'est toujours une grande conversation à l'école», a confié l'ancienne chanteuse britannique.