Jean Dujardin ému en évoquant la disparition de son ami Jean-Paul Belmondo

Jean Dujardin se souvient avec émotion de sa dernière soirée passée avec son ami Jean-Belmondo, deux semaines avant sa mort.

Des instants partagés à jamais gravés dans sa mémoire. Invité de «Clique» sur CANAL+ ce lundi 27 octobre pour la promotion de son film «L’homme qui rétrécit», Jean Dujardin a évoqué son amitié avec Jean-Paul Belmondo, en particulier les derniers moments qu’ils avaient passés ensemble avant la disparition de «L'homme de Rio», le 6 septembre 2021, à l'âge de 88 ans.

«Quinze jours avant, on est allé manger ensemble avec sa famille, quelques amis. On se voyait beaucoup avec Antoine Duléry aussi, qui m'avait présenté Jean-Paul, qui m'avait fait ce cadeau-là. Je me souviens, il était accroché à son chien, c'était très important, comme une espèce de prise terre, quoi. Pour rester encore un peu là, pour tenir. Mais c'est admirable ce qu'il a fait, tenir vingt ans avec un AVC, être aussi rayonnant, aller voir tous les films, toutes les pièces, s'intéresser à la jeune génération…», a relaté Jean Dujardin au micro de Mouloud Achour.

Avant d'ajouter : «Ce dernier repas, c'était vraiment le dernier repas. Il l'avait choisi. Comme il avait toujours tout choisi. Ses grandes cascades, ça a été de passer d'un film à l'autre, d'un genre à l'autre, d'un metteur en scène à l'autre. Et là, de la même manière, il s'est dit : 'J'ai vécu, maintenant, je peux partir'. Il a été lumineux et courageux jusqu'au bout, cet homme.»