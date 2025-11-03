Lily Allen révèle avoir été bannie de l'application de rencontre Hinge pour une raison surprenante

Séparée de David Harbour depuis le mois de décembre dernier, Lily Allen a avoué rencontrer des difficultés pour retrouver l’amour. Surtout après avoir été bannie de l’application Hinge qui l’accuse d’usurper sa propre identité.

Célèbre, mais célibataire. En 2019, Lily Allen et David Harbour officialisaient leur union après leur rencontre sur l’application Raya – spécialisée dans l’entremise des célébrités – et leur mariage dans une chapelle de Las Vegas. Le couple a toutefois annoncé sa séparation en décembre dernier, et depuis, la chanteuse de 40 ans éprouve les pires difficultés à rencontrer d’autres hommes. Elle a bien essayé de se mettre sur différentes applications spécialisées, sans succès pour le moment.

Détail amusant, Lily Allen explique avoir été bannie de l’application Hinge pour usurpation d’identité. «Je leur ai dit que je pouvais prouver qu’il s’agissait bien de moi. Ils ont exigé une pièce d’identité», a-t-elle continué. Le problème ? Le nom qui apparaît sur sa pièce d’identité est Lily Rose Beatrice Allen, ce qui n’a pas convaincu Hinge de rétablir son profil.

«Tout est horrible, quand on a eu le cœur brisé. Il n’y a rien de plus désespérant que des centaines de personnes qui ne ressemblent en rien à celle qui vous manque. On est juste comme ça à se dire : "Ce n’est pas lui, pas lui, pas lui"», a-t-elle confié au site américain Interview Magazine. Lily Allen ressent d’autant plus de pression qu’elle est une personne célèbre qui, pour changer, aimerait rencontrer un anonyme.

«Je ne cherche pas à me mettre avec une autre personne célèbre. Quand je vais à un rendez-vous, il y a une barrière où – pas tant ici, mais en Angleterre oui – c’est quelque chose de surprenant de se retrouver face à moi. Pour dépasser ce stade, je dois vraiment être très intéressée par l’autre», a-t-elle ajouté.