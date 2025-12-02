«On peut dire non à ce qu'on veut» : Elizabeth Olsen se confie sur sa relation particulière avec ses sœurs Mary-Kate et Ashley

Elizabeth Olsen s’est remémorée une enfance assez «chaotique» dans un entretien avec le site britannique The Times, dans lequel elle est revenue sur sa relation particulière avec ses deux sœurs aînées, Ashley et Mary-Kate.

Trouver sa propre voix. En pleine promotion du film «Pour l’éternité», dans lequel elle donne la réplique à Miles Teller et Callum Turner, Elizabeth Olsen a accepté d’évoquer son enfance et sa relation particulière avec ses sœurs aînées, les jumelles Ashley et Mary-Kate Olsen qui, dès l’enfance, étaient les stars de la série «La Fête à la maison», où elle se partageaient le rôle de Michelle Tanner.

La comédienne de 36 ans révèle ainsi que ses deux sœurs étaient obligées de venir assister à ses spectacles de danse et de théâtre quand elles étaient plus jeunes. Elle souligne toutefois que, dans la famille, elle a toujours reçu le soutien dont elle avait besoin. En grandissant, Elizabeth Olsen, malgré ses passions diverses et variées, avoue s’être dirigée vers la comédie sans trop y réfléchir.

«Quand vous grandissez à Los Angeles, vous trouvez ça totalement banal de vouloir devenir acteur. Cela semble stupide – des gens viennent spécialement dans cette ville pour ça, et on sait comment ça se passe. J’étais une bonne élève, et je savais qu’il y avait d’autres voies que j’aurais pu emprunter, mais je n’imaginais pas faire autre chose», a-t-elle confié au site britannique The Times.

Le pouvoir de dire non

En 2021, Elizabeth Olsen s’était déjà exprimée dans l'édition britannique du magazine Glamour sur sa volonté de devenir comédienne alors qu’elle était encore une enfant, confiant au passage qu'elle ne souhaitait pas être associée à ses sœurs. «J’avais 10 ans et le fait de passer des auditions m’intriguait. Mais j’ai vite réalisé que ce n’était pas vraiment pour moi, parce que cela me privait de pratiquer mes sports d'équipe, de suivre mes cours de danse, et toutes les activités extra-scolaires. Mais à cette époque, je me souviens que je ne voulais surtout pas être associée à mes sœurs, pour une raison qui m’échappe», avait-elle confié.

«Je suppose que j’avais saisi très jeune que le népotisme était la règle pour un enfant de 10 ans. Je ne crois pas que je comprenais ce mot, mais j’avais le sentiment que ce n’était pas bien de ne pas mériter quelque chose, et cela me dérangeait déjà à cet âge-là. Je devais prendre conscience de mes insécurités, mais j’avais 10 ans. Donc je ne sais pas comment j’ai digéré tout ça, mais je me disais que je serais Elizabeth Chase (son deuxième nom) si un jour je devenais actrice», avait-elle poursuivi.

S’il y a toutefois une leçon cruciale qu’Elizabeth Olsen a retenu de ses sœurs, c’est le pouvoir de dire «non». «Je me souviens spécifiquement du mot ‘non’ de la part de mes sœurs, et de son pouvoir. Et pour les femmes, c’est un mot qui donne une force inouïe. Les gens disent qu’il faur dire non à la drogue. Mais on peut dire non à ce que l’on veut. Et c’est une chose qui procure de la force», avait-elle ajouté.