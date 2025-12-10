Voici les dix hommes les plus sexy au monde en 2025, selon une étude

Une étude de PlayersTime, société d'analyse de data, explore les tendances afin de révéler à quoi ressemble l'idéal masculin moderne, et dresse un top 10 des hommes les plus sexy de 2025.

Si Jonathan Bailey («La chronique des Bridgerton») a cette année été nommé «Homme le plus sexy» par le magazine People, une récente étude basée sur «les caractéristiques physiques masculines qui captivent le public en 2025», vient de dresser un top dix des «hommes les plus sexy de 2025», et ses conclusions sont un peu différentes.

Afin d'identifier les caractéristiques qui définissent le profil masculin le plus attractif en 2025, l'équipe de PlayersTime explique avoir de son côté analysé les données des listes «Homme le plus sexy du monde» du magazine People de 2017 à 2025.

Un pourcentage de caractéristiques idéales

Ils en ont extrait des informations sur un large éventail de caractéristiques physiques en particulier (mais pas que) : âge, taille, couleur des yeux, couleur des cheveux, pilosité faciale, morphologie, tatouages, situation amoureuse, signes astrologiques etc. Ils ont ensuite identifié les caractéristiques les plus fréquentes afin de créer un profil masculin basé sur les données.

Et selon une compilation de ses dernières, l'homme le plus sexy de 2025 est… Theo James. L’acteur vu notamment dans «Divergente» et «The White Lotus», et déjà classé 25e au top des «hommes les plus sexy de tous les temps» du Harper's Bazaar, répondrait à 89% aux caractéristiques «idéales». Il est suivi de près au classement par Jonathan Bailey avec 78 %. Le troisième homme du trio de tête est le chanteur colombien Maluma (67%). Il ressort de l’étude qu’un grand nombre de ses hommes «sexy» ont un âge moyen de 40 ans, un corps athlétique, et des tatouages.

Timothée chalamet

© Robyn Beck/AFP&nbsp;

Riley Green

© EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Henry Cavill

© FREDERIC J. BROWN / AFP

Penn Bagdley

© ANGELA WEISS / AFP

Jacob Elordi

© VALERIE MACON / AFP

Jensen Ackles

© MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Kit Harington

© CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Maluma

© ROBYN BECK / AFP

Jonathan Bailey

© Kena Betancur / AFP

Theo James