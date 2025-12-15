Mort de Rob Reiner : quand le réalisateur racontait les tensions avec son fils toxicomane dans «Being Charlie»

Le cinéaste Rob Reiner et son épouse Michele ont été retrouvés morts ce dimanche, victimes apparemment d’un homicide. Leur fils Nick pourrait être celui qui les a poignardés. Un film semi-autobiographique sur leurs querelles était sorti en 2015.

Nick Reiner, le fils du cinéaste Rob Reiner et de son épouse Michele qui ont été retrouvés poignardés à leur domicile ce dimanche, a été arrêté, a annoncé ce lundi la police. Les enquêteurs «ont travaillé toute la nuit sur l'affaire et ont pu arrêter Nick Reiner, un suspect dans cette affaire», a dit Jim McDonnell, le chef de la police de Los Angeles, ajoutant qu'il était soupçonné de «meurtres».

Comme le rappelle The Hollywood Reporter, de vives tensions existaient depuis de nombreuses années entre l'homme de 38 ans et sa famille. Des tensions qui avaient d’ailleurs inspiré le film «Being Charlie», co-écrit par Nick avec un ami qu’il avait rencontré en cure de désintoxication, et réalisé par Rob Reiner.

Sorti en 2015, le long-métrage semi-autobiographie racontait l'histoire de Charlie Mills, 18 ans, fils toxicomane de David, une star de cinéma désormais candidate au Congrès. Charlie supporte mal la manière brutale dont ses parents gèrent sa dépendance, notamment en l'envoyant une énième fois en centre de désintoxication.

«J'ai passé des nuits dans la rue»

Nick Reiner avait lui-même souffert de dépendance à l'héroïne à partir de l'âge de 15 ans et accumulé les séjours en centres de soins, comme il l'avait raconté dans plusieurs interviews à la sortie du film. «Ce fut très, très difficile de revivre tout ça pour la première fois, avec ces hauts et ces bas douloureux et compliqués. Et puis, le fait de réaliser le film a tout fait remonter à la surface», avait-il déclaré au LA Times à l'époque. Comme le personnage du film, Nick Reiner avait confié en 2016 à People avoir lui aussi été sans abri. «J'ai passé des nuits dans la rue. J'ai passé des semaines dans la rue. Ce n'était pas drôle», avait-il déclaré.



Dans le film, le personnage du père finit par présenter ses excuses à son fils pour son attitude jugée insensible par ce dernier. A propos de cette séquence, Rob Reiner avait lui-même déclaré devoir des excuses à son fils, pour avoir plus écouté les médecins que lui. «Quand Nick nous disait que ça ne marchait pas pour lui, on ne l’écoutait pas. On était désespérés et, parce que ces gens avaient des diplômes accrochés au mur, on les écoutait au lieu d’écouter notre fils», avait confié le réalisateur de «Quand Harry rencontre Sally» au Los Angeles Times, lors d’un dîner en compagnie d’un journaliste et de sa famille, dont Nick, qui disait alors avoir vaincu son addiction. Michele avait ajouté : «Nous étions tellement influencés par ces gens. Ils nous disaient qu'il était un menteur, qu'il essayait de nous manipuler. Et nous les avons crus.»

Rob Reiner avait alors affirmé qu’à la suite du film, ses liens avec son fils avaient été «renforcés». Mais l’attitude de Nick «qui n'avait pas beaucoup parlé pendant le dîner» ne confirmait pas forcément cela, souligne THR, qui rapporte qu’il avait tout de même confié à un moment donné, en tant que toxicomane, «en avoir eu marre» : «J'en ai eu marre de faire ça… Je viens d'une bonne famille. Je ne suis pas censé me retrouver à la rue, dans des refuges pour sans-abri, à faire toutes ces… choses.’», avait-il dit.

Le magazine souligne que le film «Being Charlie» comporte plusieurs scènes qui mettront désormais, à la lumière des sinistres derniers événements, «mal à l'aise» tout spectateur, notamment une où l’on voit le personnage principal se confronter violemment à son père au domicile familial, une scène «particulièrement difficile à regarder».