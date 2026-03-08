Fashion Week de Paris : Victoria Beckham dévoile sa collection entourée de son clan

Dans le cadre de la Fashion Week de Paris, Victoria Beckham a présenté sa nouvelle collection à la Cité internationale universitaire, sous les regards attentifs de son mari David Beckham et de leurs enfants Cruz, Romeo et Harper, comme le veut désormais la tradition familiale.

Alors que le clan traverse actuellement une période agitée depuis les révélations fracassantes et médiatisées du fils aîné Brooklyn, Victoria Beckham a présenté sa nouvelle collection de prêt-à-porter automne-hiver 2026-2027 lors de la Fashion Week de Paris. Et, comme à chaque défilé, la créatrice britannique a pu compter sur le soutien de ses proches.

Son mari, David Beckham, était présent à ses côtés à la Cité internationale universitaire, tout comme leurs enfants Cruz - venu accompagné de sa petite amie Jackie Apostel - Romeo et la benjamine Harper. L’ancienne Spice Girl n’a d’ailleurs pas tardé à partager sur Instagram une photo de son clan réuni, comme pour rappeler que, malgré les remous récents, la famille reste unie.

«Merci d’être toujours là pour me soutenir. Je vous aime tous tellement», a-t-elle écrit en légende.

Après le show, l’ex-footballeur anglais a adressé un message plein de fierté à son épouse : «Nous sommes toujours si fiers et émerveillés par tout ce que tu accomplis à chaque saison, repoussant sans cesse les limites et continuant de vivre le rêve pour lequel tu as travaillé si dur.»

Des mots et des photos qui prennent une résonance particulière alors que Brooklyn Beckham affirmait en janvier dernier vouloir couper définitivement les ponts avec ses parents. Dans un message explosif publié sur les réseaux sociaux, le mannequin et chef cuisinier de 26 ans, marié à Nicola Peltz depuis 2022, a dénoncé leur comportement toxique et les a accusés d’avoir tenté de «ruiner» son mariage.