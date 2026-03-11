Mort de James Van Der Beek : Joshua Jackson s'exprime pour la première fois

Joshua Jackson a ce mardi fait ses premières déclarations publiques concernant la mort de son partenaire dans la série «Dawson», James Van Der Beek.

Il pleure la mort de son ami. Josha Jackson s’est ce mardi pour la première fois exprimé au sujet de la disparition de James Van Der Beek, décédé le 11 février à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer colorectal.

«Je pense que cela se ressent de différentes manières. Pour moi, en tant que père maintenant, l'ampleur de la tragédie pour sa famille est très différente de celle que je ressens en tant que simple collègue. Le processus de deuil est donc toujours en cours», a déclaré dans l'émission Today l’acteur qui s’était fait connaître dans les années 1990 au côté de James Van der Beek dans la série «Dawson».

«Lui et moi avons partagé cette période extraordinaire alors que nous étions encore très jeunes. Je sais que nous nous souvenons tous les deux de cette époque avec beaucoup de tendresse, mais je dois aussi dire que je ne suis qu'une simple note de bas de page dans ce qu'il a accompli dans sa vie», a poursuivi Joshua Jackson.

Il a ajouté : «Il est devenu ce que l'on appelle généralement un "homme bien".» «Un homme d'une foi inébranlable qui lui a permis d'affronter l'impossible avec dignité. Un compagnon et un mari exceptionnel. Un homme authentique, toujours présent pour sa famille, un père aimant, attentionné et dévoué», a-t-il déclaré. «Je pense qu'il a mené une belle vie et qu'il était un homme bon. La tragédie de sa disparition est immense pour sa famille.»