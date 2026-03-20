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Disparition d'Isabelle Mergault : la comédienne avait adopté Maya, une petite fille nigérienne en 2010

Isabelle Mergault était devenue la mère adoptive de Maya en 2010. [FRANCOIS GUILLOT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le décès d’Isabelle Mergault a été annoncé ce vendredi 20 mars par son ami et confrère, Laurent Ruquier à l’AFP. La comédienne âgée de 67 ans était devenue, en 2010, la mère adoptive de Maya, une petite fille née de parents nigériens. 

Une terrible nouvelle. Isabelle Mergault est morte à l’âge de 67 ans, ce vendredi 20 mars, des suites d’un cancer, a confirmé son ami et confrère, Laurent Ruquier à l’AFP. La comédienne et réalisatrice laisse derrière elle ses nombreux fans, mais aussi Maya, une jeune fille née de parents nigériens de 18 ans qu’elle avait adopté en 2010. 

En 2017, Isabelle Mergault avait raconté au micro d’Europe 1 comment elle s’était retrouvée à devenir la mère de cet enfant arrivé dans sa vie par hasard. «Je suis devenue maman par hasard», avait-elle expliqué, précisant qu’à l’époque, elle venait en aide à une femme d’origine nigérienne en gardant sa fille de manière occasionnelle. Avant que ce soutien temporaire ne mène à l’adoption. 

Une existence bouleversée

«Sa mère vit à Paris et retourne de temps en temps au Niger, son pays d'origine», avait-elle précisé. Comme les parents de Maya voyageaient régulièrement, Isabelle Mergault avait proposé de s’occuper de leur fille alors âgée d’un an. La comédienne a fini par choisir l’option de l’adoption simple pour simplifier les démarches, c’est-à-dire qu’elle était responsable de son éducation, sans que Maya ne soit pour autant coupée de sa famille. 

«Elle voit sa mère et son père régulièrement», avait-elle précisé, assurant que, «si Maya voulait retourner dans sa famille, je la laisserais partir, pour son bonheur». 

Sur le même sujet Disparition : la comédienne Isabelle Mergault est décédée à l'âge de 67 ans Lire

Isabelle Mergault avait également expliqué comment le fait de devenir mère avait bouleversée son existence, et son rapport à elle-même. «Cela m'a appris à être gentille avec moi-même. J'ai une tendance destructrice, déprimée, parfois alcoolisée, et l'arrivée de cette petite a changé les choses», avait-elle souligné. «Il faut se lever le matin, il faut être là, il faut faire les devoirs. Je me suis reconstruite pour nous, pour elle», avait-elle ajouté. 

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