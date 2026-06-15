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«Un devoir de petit ami» : Justin Trudeau se justifie après avoir choisi Katy Perry plutôt que le match du Canada

L'ancien Premier ministre canadien a pris la parole sur X. [©Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour son entrée dans la Coupe du monde 2026, le Canada n'a pas pu compter sur la présence de Justin Trudeau dans les tribunes. L'ancien Premier ministre canadien a préféré assister au match des États-Unis. Un choix qui a fait réagir la Toile.

L'amour a parfois ses raisons que les supporters ne comprennent pas. Alors que le Canada disputait son premier match de la Coupe du monde 2026 face à la Bosnie-Herzégovine, ce vendredi, à Toronto, Justin Trudeau a été aperçu... à Los Angeles, dans les tribunes du match opposant les États-Unis au Paraguay. 

Les matches du Canada et des États-Unis, deux des trois pays hôtes du Mondial avec le Mexique, se disputant le même jour, l'ancien Premier ministre canadien a dû trancher. Mais en choisissant le cœur plutôt que le drapeau, il s'est attiré les foudres de nombreux internautes. Face aux critiques, Justin Trudeau, 54 ans, a pris la parole sur X. 

S'il a fait l'impasse sur le match des Canucks, c'est avant tout pour soutenir sa compagne Katy Perry, invitée à se produire lors de la cérémonie d'ouverture organisée au SoFi Stadium avant la rencontre. 

«Parfois, le devoir de petit ami encourageant nous appelle. Mais vous savez quelle équipe je soutiens pour remporter la Coupe», a-t-il ajouté en réponse à une publication du média sportif «The Athletic», concluant son message par un drapeau canadien. 

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Pour mémoire, les deux tourtereaux ont officialisé leur relation en octobre 2025. Justin Trudeau et Katy Perry avaient fait leur première apparition publique à Paris, après une soirée au mythique cabaret Crazy Horse, où l’interprète de «Firework» avait célébré son 41e anniversaire.

PeopleKaty PerryFootballJustin Trudeau

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